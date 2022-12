Navidad: Un niño pide una heladera llena de comida

Compartir esta noticia:











Desde el merendero Los Peques, contaron que un niño trajo una carta para poner el pino de Navidad, donde le pedía a Papá Noel una heladera llena de comida.

Desde el Merendero usaron la red social Facebook para indicar que “para mucha gente decir que tener un Merendero es algo que no puede existir, y es que no tiene que existir, pero la situación no está tan fácil para nadie”.

Detallan que “yo lo llevo adelante tres años con todo mi corazón y a veces me quiero rendír porque no doy a bastos, pero no puedo dejar a los chicos a la deriva si ellos me necesitan”.

Señaló que “hoy me trajeron está carta para poner en mi pino del Merendero, a ese niño le pregunto qué era lo que le pedía a papá Noel, ¿saben que me dijo?, es una heladera llena de comida, mi hija se reía pero se lo tomó como un chiste porque son chiquitos y no entienden, le digo esto no es un chiste después te explico bien”.

Finalmente expresó que “el nene dice podés ponerlo en tu pino la verdad que quede helada, pobrecito, y la verdad me parte el alma, pero bueno sigo firme y con fe que vamos a luchar entre todos para seguir con todos los chicos que me necesitan”.

