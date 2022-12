“La gran preocupación del oficialismo debería ser crecer la provincia y no defender a la vicepresidenta”

Compartir esta noticia:











El diputado provincial, Mauricio Agon, criticó al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, señalando que la “única preocupación sea la de defender a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”.

El radical uso la red social Facebook, donde se refirió a los índices de pobreza e indigencia “son dolorosos y vergonzosos”. Además, criticó al mandatario provincial, donde señaló “el gobernador Ziliotto privilegia la agenda K por sobre la realidad pampeana”.

Textualmente el radical expresó lo siguiente:

Es común aproximándonos a esta etapa del año hacer una suerte de análisis que nos permita proyectar el próximo año, sin dudas hablando de La Pampa todo deja un sabor amargo pues los índices de pobreza e indigencia son dolorosos y vergonzosos. No solamente tenemos una tasa de indigencia de un 200% más que San Luis, sino que aun estando por debajo de Chaco ellos han podido reducir levemente esos indicadores sociales mientras que en nuestro terruño se han incrementado.

Por otra parte, la inflación como impuesto a la pobreza ha sido la mejor aliada no solo del gobierno nacional, también del provincial atento que las reestructuras presupuestarias solicitadas por el Ministro Franco son parte de ese beneficio de inventario del que se creen acreedores permanentemente.

La complicidad intrínseca de ambos modelos políticos son la base del estancamiento de la economía, atentando claramente contra la posibilidad de desarrollo y crecimiento del sector privado.

La gran preocupación que debería tener el oficialismo pampeano encabezado por el Gobernador Sergio Ziliotto es como hacer crecer y desarrollar nuestra provincia, aunque por estas horas su única preocupación sea la de defender a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Y en tal sentido es preocupante la postura del Gobernador, no que suscriba al kirchnerismo sino que desconozca resoluciones del poder judicial donde se investigan causas de corrupción por más de 800 mil millones de pesos.

En definitiva, un año mas donde los problemas reales de La Pampa no son abordados por quién gobierna hace casi 40 años, falta de viviendas, rutas destruidas, obras inconclusas, banco de La Pampa rico con clientes pobres y cautivos, etc. etc.



