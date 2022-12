Obrador en el Aeropuerto de Santa Rosa: la misma empresa que no le pagó al contratista, le debe a trabajadores

Compartir esta noticia:











Al menos dos trabajadores harán su reclamo en la Dirección de Relaciones Laborales de la Secretaría de Trabajo de La Pampa.

La semana pasada Plan B Noticias dio a conocer que un contratista de la empresa que ganó la licitación, reclamaba el pago por trabajos realizados. Hizo seis obradores para que trabajen las empresas que realizan las tareas en el Aeropuerto de Santa Rosa.









También fue subcontratado por las mismas empresas para realizar obras que ellas se comprometieron a realizar para la Policía de Seguridad Aeroportuaria y no le pagaron.

Trabajadores

Esta mañana dos de los trabajadores de la empresa Bauge Construcciones SA se comunicaron con Plan B para contar que no cobraron por el trabajo realizado en el aeropuerto de Santa Rosa. Uno de ellos se presentó esta mañana en la Dirección de Relaciones Laborales a realizar el reclamo.

“Nos deben la quincena, más el fondo de desempleo con la liquidación laboral, el cese laboral. Para ellos no es plata, pero es mi plata, llevo un mes sin plata en el bolsillo. Además, para venir a reclamar me tuvo que dar permiso el capataz de la nueva en la que trabajo”, contó Oscar Suárez, quien trabajó para Bauge Construcciones SA.

“Fui en reiteradas veces al Banco Francés, donde me sacaron la cuenta para pagarme, me llegó hasta la tarjeta a mi casa, pero la empresa nunca depositó nada. Me dejó sin cobrar por un mes”, indicó.

“Nosotros somos trabajadores, no somos vagos, queremos cobrar lo que trabajamos. Te reitero, hace un mes que no tengo plata en el bolsillo. Somos gente de laburo, salí de esa empresa cuando se terminó el trabajo y me conseguí otro empleo”, reclamó.

Plan B pudo saber que los trabajadores perjudicados son 8. Algunos siguen en la empresa, y hasta hoy, los que reclaman son dos.

Contratista

El contratista Jesús Nilles, que hizo trabajos para la empresa Marle Construcciones SA- Bauge Construcciones SA, en el aeropuerto de Santa Rosa, reclama que la empresa le pague a él el monto acordado: $ 1.780.200 pesos.

En la carta documento enviada a la empresa se lee que construyó “cuatro obradores de 6 metros por 4 metros cada uno; armado y montaje de dos obradores de 6 metros por 3 metros cada uno, 36 metros lineales de capa aisladora horizontal y vertical, replanteo de columnas con colocación de anclaje químico, Cámara de hormigón de 1 metro por 1 metro, replanteo de columnas con pelo”.

Hoy, al menos dos trabajadores y el contratista, permanecen sin cobrar.

