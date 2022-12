Pedido de familiares de víctimas viales a los senadores para que salga la ley de Alcohol Cero

Compartir esta noticia:











Fue mediante una carta que enviaron más de 160 organizaciones de familiares de víctimas de accidentes de tránsito donde advirtieron que se acercan las fiestas de fin año y el aumento del consumo de alcohol genera “hechos luctuosos”.

Los senadores recibieron un pedido de parte de 168 organizaciones que nuclean a los familiares de víctimas de tránsito para que la iniciativa sobre Alcohol Cero se convierta en ley antes del cierre de año. El proyecto avanzó en Cámara alta para ser debatido en recinto y tiene media sanción de Diputados.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Hace más de veinte años todas estas organizaciones venimos luchando: el proyecto de Ley de Alcohol Cero”, según difundió la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

La Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado, a cargo de la formoseña oficialista María Teresa González, emitió dictamen favorable el 1 de diciembre del proyecto de reforma de la Ley 24.449 que establece el límite de alcohol cero para la conducción de todo tipo de vehículo en el territorio nacional, y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, por lo que quedó listo para debatirse en el recinto.

El dictamen, que modifica el inciso A del artículo 48 de la referida norma, reduce de 0,5 gramos a 0 el grado de alcohol en sangre permitido a los conductores para manejar un vehículo, y consiguió la firma de diez senadores presentes.

El proyecto quedó habilitado para ser convertido en ley por el Senado y se espera que sea incluido en la que podría ser la última sesión del Cuerpo.

La carta que lleva la firma de la Asociación Madres del Dolor, Estrellas Amarillas, Red Cuidarte + y otras organizaciones de distintos lugares del país manifiesta que “el alcohol está presente en uno de cada cuatro hechos viales graves”.

Además, explican: “Son veinte años en los que los familiares de víctimas de siniestros viales provocados por personas alcoholizadas al volante hicimos de nuestro dolor infinito un motor de lucha para que lo irreparable de nuestras pérdidas sirva para que no haya más familias argentinas destruidas”.

Del mismo modo, los familiares hacen hincapié en la proximidad de las fiestas de fin de año y afirman que “se acerca una nueva Navidad, un nuevo fin de año, fechas en las que las ausencias de los seres queridos duelen aún más. Son fechas también en la que, lamentablemente, el alcohol al volante provoca un pico de hechos luctuosos, de consecuencias irreparables”.

Al cierre del texto, se les solicita a los legisladores que “nada más cumplan con su deber, que sean fieles a sus mandatos, que sesionen y que antes del cierre de este año hagan ley a esta iniciativa”.

Finalmente, la carta cierra: “Varios familiares del país ya están en Buenos Aires con la esperanza de poder estar presentes en la próxima sesión del Senado ansiosos de lograr esta ley”.

“Mueren cuatro mil personas al año”

En aquella reunión de comisión realizada a principios de este mes estuvieron presentes Pablo Martínez Carignano, director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y la presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González, quien habló en su condición de madre de una víctima fatal por un accidente vial protagonizado por un conductor que había consumido alcohol.

El funcionario advirtió que, según las estadísticas, “mueren cuatro mil personas al año” en la Argentina, precisó que “de cuatro accidentes en uno hubo presencia de alcohol” y destacó que un buen porcentaje de las tragedias tienen como protagonistas a “jóvenes de entre 17 y 35 años”.

“El consumo de alcohol aumenta considerablemente el riesgo de tener un accidente vial y pone en riesgo la propia vida y la de los demás”, subrayó Carignano antes de advertir que “esta no es una ley seca, no es que estamos en contra del consumo de alcohol, sino que de lo que se trata es de no consumir alcohol si se va a conducir”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios