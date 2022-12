Movimientos sociales protestarán este viernes en Plaza San Martín: “Basta de ajustar a los de abajo”

Compartir esta noticia:











Este viernes 16 de diciembre, a las 9 30, organizaciones sociales se concentrarán en la Plaza San Martín y marcharán por la capital pampeana.

En el marco de una Jornada Nacional de Lucha y bajo la consigna “Los últimos siguen siendo los últimos”, organizaciones sociales se concentrarán y realizarán una marcha en Santa Rosa.









En un comunicado de prensa, consignaron los principales reclamos:

“Basta de ajustar a los de abajo.

Ante el anuncio oficial realizado en las últimas horas por la ministra de desarrollo social Tolosa Paz, y la ministra de trabajo Kelly Olmos, el cual entendemos totalmente insuficientes tras la inflación galopante que se come todos los días los ingresos de los compañeros y las compañeras, qué usan estos ingresos principalmente para comer, creemos que no podemos permitir que el ajuste lo sigan pagando los de abajo.

No solo pensamos que lo anunciado es insuficiente, ya que no se reconoce el derecho al aguinaldo de los trabajadores y las trabajadoras llamadas de la economía popular, sino que se otorga un bono apenas superior a los brindado el año pasado, con una inflación terrible que impacta principalmente en los barrios populares y que para colmo plantean que no será para todos.

Por todo esto, desde la Corriente Clasista y Combativa iniciamos un plan de lucha, conjuntamente con otras organizaciones populares, para reclamarle al gobierno nacional y a la ministra de desarrollo social, que reviertan esta situación para que millones puedan pasar una navidad sin hambre.

Este viernes 16 movilizamos en todo el país por:

Aguinaldo para los Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.

Apertura de nuevas altas del Potenciar Trabajo.

Basta de ajustar a los de abajo.

Por una navidad sin hambre

La deuda es con el Pueblo.

No al FMI”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios