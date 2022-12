Protesta en Santa Rosa: “ningún compañero puede tener una fiesta digna con 6 mil pesos”

Compartir esta noticia:











Estos viernes integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos, la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento Evita, se movilizaron por las calles de Santa Rosa para reclamar un aguinaldo para los trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular. Dieron se baja algunos potenciar trabajo de personas que se levantan a las 4 de la mañana.









“Seguimos en la lucha, en la calle, porque creemos que es una tomada de pelo la manera en la que la ministra anuncia el bono, cuando estamos pidiendo un aguinaldo para los trabajadores de la economía popular”, dijo David Macedo, del MTE, a Plan B, sobre el bono de 13 mil pesos en dos pagos que anunció el gobierno de Alberto Fernández.

“La verdad es que ningún compañero puede pasar una fiesta digna con 6 mil pesos. Para otros sectores hubo un dólar diferencial, un dólar soja, y seguimos discutiendo la pobreza antes de discutir la riqueza. Se habla mucho de los planes sociales, del potenciar trabajo, pero nunca discutimos cuál es el verdadero problema de la crisis económica del país”, añadió.

“La realidad es que nuestros compañeros no están pudiendo llegar a fin de mes desde hace tiempo. Siempre decimos que festejamos las auditorías a nuestras cooperativas, pero no se pone ese control en otros sectores. Vemos a diputados y senadores que tienen más ausencias que presencias en su trabajo y no los veo todos los días en los medios”, reclamó.

“Tampoco vemos al exministro de la producción (Matías Kulfas), que cambió licencias no automáticas a licencias automáticas, fugando dólares en febrero, haciendo que las multinacionales de celulosa se estoquearan de cartón, provocando que los cartoneros que ya eran los últimos en la fila, bajaran dos escalones más”, añadió.

“Este gobierno anunció que los últimos iban a ser los primeros, y hoy día los últimos están dos o tres escalones más abajo, y los que estaban en el medio, están en el último escalón. Cada vez estamos más abajo, los últimos seguimos siendo los últimos, seguimos siendo las personas a las que va apuntado el ajuste”, cuestionó.

Protesta

David Macedo explicó que “conformamos la UTEP y el Frente Piquetero y Social Pampeano, creemos que esté quien esté en la gestión, vamos siempre a velar por la integridad de nuestros compañeros para que puedan pensar en llegar a fin de mes”.

“Es un ataque hacia las organizaciones, que no quieren un pueblo organizado, un pueblo con conciencia. Pedimos un aguinaldo para los potenciar y que se vea cuáles son las causas de las 21 mil bajas”, destacó.

“Acá hemos recibido bajas del potenciar de compañeros que se levantan a las 4 de la mañana, que trabajan 10 horas, que también buscan changas, y están suspendidos. Es un total avasallamiento”, indicó.

Agregó que “el MTE tiene varios potenciar caídos, estamos pidiendo por qué son las bajas. Son personas que se levantan a las 4 de la mañana, van a las 5 al polo hortícola, o a la planta de reciclado. Son compañeros que se inventaron el trabajo y que cuidan el planeta de todos, si no se reciclara la basura, el relleno sería 5 veces más grande”.

“Y a esos compañeros le dan la baja de ese piso, que no es mucho, pero que le da la previsibilidad porque ahí tiene una partecita para pagar el alquiler o las cuentas. Dicen que compraron dólares, cuando en realidad lo que hicieron es contratar aplicaciones. Por ser pobres, no pueden tener Netflix. Son compañeros que tienen muy bien ganado su dinero, y tienen derecho a hacer lo que quieran con esos ingresos”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios