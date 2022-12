“Nuestra aspiración es llegar al gobierno de La Pampa y recuperar Santa Rosa”

Compartir esta noticia:











El diputado provincial, Mauricio Agon, se refirió a las elecciones que se desarrollarán el próximo año “estaré donde el partido me necesite”. Además, manifestó su preocupación por “el acceso a la vivienda donde ya no estamos frente a una emergencia como lo explica el oficialismo”.

El legislador fue consultado de cómo ve para el próximo año la provincia: “Sin dudas va a estar marcado por el contexto nacional, no obstante, en La Pampa se comienzan a observar problemas ya índole estructural como lo es el acceso a la vivienda donde ya no estamos frente a una emergencia como lo explica el oficialismo. Y tal como lo dije en el recinto necesitamos crear un plan integral de acceso a la vivienda que haga frente al déficit habitacional donde intervengan actores públicos y privados”, enfatizó.

Continuó diciendo que “Hay que entender que el problema habitacional en los pueblos del interior afecta rápidamente a las principales ciudades de la provincia, dándose así un proceso de concentración poblacional que deriva en servicios públicos saturados y un mercado laboral desequilibrado en su oferta y demanda”, precisó. Agon

Respecto a la UCR y el frente Juntos por el Cambio sostuvo que “Veo un panorama muy positivo, la UCR provincial ha trabajado en consolidarse como columna vertebral del frente y nosotros hemos realizado nuestros aportes desde la gestión legislativa con proyectos y posiciones políticas que van en la línea que todos queremos y aspiramos como lo es llegar a ser gobierno en La Pampa”.

Al ser consultado por su rol en este proceso electoral, el legislador expresó que “Mira, no creo en los proyectos personalistas no se realmente aun cual va a ser mi rol. Lo cierto es que, si bien hay candidaturas lanzadas tanto en la provincia y en Santa Rosa no está todo dicho, recientemente se ha constituido la junta electoral del frente y hay tiempo para retirar la documentación para presentar lista para el día jueves»”.

Agon comentó que “Al mismo tiempo considero que tengo mucho para aportar desde lo legislativo en principio a mi partido y a Juntos por el Cambio, también tengo para aportar en lo Ejecutivo porque me he formado políticamente para estar donde el partido me necesite. Nuestra gran aspiración aunque suene reiterativa es sin dudas, llegar al gobierno de La Pampa y recuperar nuevamente la ciudad de Santa Rosa”, dijo.

Recordó que “no solamente tenemos que transitar este proceso, aún falta también lo que será las PASO nacionales donde también habrá que plantear discusiones. En definitiva, al comenzar la semana tendremos el panorama más claro»”.

Finalmente se refirió a lo que sucedió esta semana, donde el bloque radical rechazó el presupuesto y calificó de “irresponsable” votarlo favorablemente: “A partir de las inconsistencias que le hemos señalado desde siempre al oficialismo, como lo es básicamente lo que nos piden aprobar y la realidad que no se refleja en los números presupuestados. Que luego deriva en las múltiples reestructuras presupuestarias que vienen del Ejecutivo y utilizan cuanto artilugio técnico y lingüístico para explicar lo inexplicable. En ese sentido es muy difícil prestar el voto favorable, sería muy irresponsable hacerlo”.

