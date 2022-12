En el Brighton inglés creen que mantener a Mac Allister será “un bonito problema”

El argentino Alexis Mac Allister, campeón con el seleccionado en Qatar 2022, continuará jugando en el Brighton de Inglaterra ya que el director ejecutivo de la entidad británica tiene confianza en poder mantenerlo en el equipo pese a que consideró que ese objetivo «será un bonito problema».

Según la BBC Sports, Paul Barber, dirigente principal del Brighton de la Premier League inglesa se refirió a la nueva situación del argentino de 23 años, quien descolló en el equipo campeón del mundo en Qatar y es pretendido por varios clubes de Europa.

«Mac Allister tiene un contrato vigente hasta 2025 y Brighton tiene una opción para extenderlo hasta 2026, aunque será un bonito problema conservarlo», expresó Barber.

Mac Allister, quien se ganó la titularidad en el seleccionado argentino luego de la baja por lesión de Giovani Lo Celso, fue pieza clave en la obtención del título y es uno de los cinco argentinos que juegan en la Premier League inglesa, junto a Julián Álvarez en Manchester City, Lisandro Martínez en Manchester United, Cristian «Cuti» Romero en Tottenham Hotspur y Emiliano Martínez en Aston Villa.

A famous day for Argentina, an unforgettable day for Alexis and a historic day for us. 🙏

The first ever Albion player to win the World Cup. ✨🇦🇷 pic.twitter.com/nwsU1NGWKD

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) December 18, 2022