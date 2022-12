“Le damos la posibilidad a la UCR de que pueda acompañarnos con una lista de consenso” 

Compartir esta noticia:











El diputado nacional del PRO, Martin Maquieyra, reafirmó que será candidato aunque haya internas. Señaló que están dialogando con referentes de radicalismo y que le están dando la posibilidad de que los acompañen con una lista de consenso.

El cierre de listas para las elecciones internas en la provincia de La Pampa se acerca y hay negociaciones en curso. El diputado nacional del PRO, Martin Maquieyra, dijo en una entrevista con InfoPico Radio 99.9: “El diálogo es lo primero que tiene que primar, tratar de buscar un consenso, tratar de acordar y buscar la mejor fórmula para poder ofrecerles a los pampeanos una alternativa”.

Maquieyra también señaló que ha estado en conversaciones con referentes del radicalismo y que han tratado de encontrar un acuerdo, aunque la UCR todavía tiene su propio problema con más de una candidatura. “Estamos en la tratativa de poder lograr ese consenso y obviamente que tenemos muy buenas relaciones, con lo cual son charlas que se dan en un buen ámbito de diálogo, de discusión política y es un buen ejercicio también hacerlo”, dijo Maquieyra.

A pesar de las negociaciones en curso, Maquieyra dejó en claro que no cederá en esta oportunidad y que será candidato aunque haya interna. “Les prometí a los pampeanos laburar para eso, para que esta provincia pueda cambiar, pueda avanzar y pueda tener un rumbo distinto al que ha tenido en estos últimos años y eso es lo que me motiva a seguir adelante y a no rendirme”, dijo.

Cuando se le preguntó quiénes lo acompañarían en la fórmula en las elecciones internas de La Pampa. Maquieyra respondió: “Todavía por respeto, porque le estamos dando obviamente posibilidad al radicalismo de que pueda acompañarnos con una lista de consenso, prefiero no atinar ningún nombre, porque obviamente como todo puede variar. Tenemos una lista muy nutrida de hombres y mujeres del espacio que van a dar todo para que la provincia cambie”.

En resumen, se acerca el cierre de listas para las elecciones internas en La Pampa y Martin Maquieyra, diputado nacional del PRO, está en negociaciones con la UCR para poder llegar a un acuerdo. Aunque ha hablado con varios referentes del radicalismo, la UCR todavía “tiene su propio problema con más de una candidatura y están tratando de resolverlo”. Maquieyra dejó en claro que no cederá en esta oportunidad y que será candidato aunque haya interna.

Fuente: Infopico.com

