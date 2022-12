Sigue el cruce entre Salvini y Trapaglia por el presupuesto

Compartir esta noticia:











La diputada macrista de La Pampa, Laura Trapaglia, volvió a cruzarse con la Subsecretaria de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Graciela Salvini, por las políticas sociales de La Pampa.

“Si las políticas públicas no están bien direccionadas no dan el resultado que uno espera; si la inversión no está bien planificada deja de ser inversión y se convierte en manejo ineficiente de los recursos publicos”, comenzó Trapaglia.









Y agregó: “Si después de 40 años de gobierno hay 18.000 pobres en una provincia con el potencial productivo que tiene La Pampa, evidentemente las políticas públicas que están implementando no están funcionando. En La Pampa no existe la articulación entre planificación y presupuesto, lo que lleva a no poder analizar resultados de las políticas que implementan”.

Refiriéndose a los dichos de Salvini, Trapaglia aseguró: “Cuando (Salvini) se jacta de un aumento del 151%, que no se olvide que la inflación acumulada sólo del 2022 es de casi el 100% y este es el presupuesto para gobernar todo el 2023 cuando la pauta inflacionaria esperada por el gobierno es del 60%”. Luego continuó: “Nos gustaría saber cuáles son las políticas concretas para que el pueblo pampeano deje de depender de las limosnas del estado, y pueda diseñar su propio proyecto de vida, a partir de un trabajo digno, de calidad. Las ayudas sociales tienen que ser para una situación de emergencia, no algo permanente”.

“No nos pudieron explicar por qué la Subsecretaria de Economía Social estaba entre las unidades de organización que más sub ejecutó su presupuesto en el año de la pandemia. No llegó ni a ejecutar la mitad del presupuesto, y cuando se le consultó al funcionario a cargo de la cartera ponían caras de sorprendidos en la ronda de ministros. La realidad es que no tenían idea y la Sra. Salvini tendría que también tener conocimiento del presupuesto”, enfatizó Trapaglia.

“Venimos observando los últimos años que el presupuesto es una ley ómnibus, que no se respeta. Esto viola unos de los principios presupuestarios fundamentales que es el principio de exclusividad, que indica que ‘la ley de presupuesto no debe contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar leyes, ni crear, ni modificar o suprimir tributos . Nada de eso ocurre en el proyecto elevado por el ejecutivo”, dijo.

“La funcionaria tendría que informarse de las votaciones que ha realizado este bloque en relación a todos los convenios que el Poder Ejecutivo ha presentado en esta cámara. Curiosamente, en el 2019 se congelaron los realizados en la gestión del gobierno de Mauricio Macri, enviándolos a la legislatura una vez realizado el recambio de gobierno nacional. Y ahora, justo a fin de año se presentan en forma urgente convenios de ‘ayudas urgentes’ para ser tratados los cuales fueron aprobados por este bloque, pero consideramos que este modelo de asistencialismo ya está agotado… los pampeanos merecemos vivir mejor y eso es absolutamente posible”, chicaneó.

“Mientras haya un solo pampeano que no pueda satisfacer sus necesidades básicas es porque algo no está funcionando como corresponde y lamentablemente no vemos autocrítica en este gobierno, ni apertura para al menos tener en consideración las propuestas de la oposición, que también representamos a una parte importante de la población”, finalizó.

