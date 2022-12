¿La UCR sin candidato a gobernador por primera vez desde 1983?

Compartir esta noticia:











A última hora del jueves 22 de diciembre, el actual diputado nacional, Martín Berhongaray, presentó su precandidatura a gobernador en la interna de Juntos por el Cambio, pero estaba incompleta, y aseguran, que hasta se negó a firmar su propia planilla de candidato. Por las desprolijidades, quedaría afuera, y Martín Maquieyra sería el único candidato de la alianza opositora.

De manera extraoficial, anoche se supo que Martín Berhongaray llevaría a Roxana Lercari como compañera de fórmula para la provincia, pero la lista no se presentó en tiempo y forma. Por las irregularidades, la UCR se quedaría sin candidato a gobernador e iría a la cola del PRO.









Berhongaray se habría retirado de la Junta Electoral sin firmar su aval para la candidatura porque le borraron de la lista a sus nombres, del sector celeste, para la Legislatura Pampeana. De confirmarse, sería la primera vez desde 1983 que el radicalismo no lleva candidato a gobernador.

Lercari

El diputado nacional aceptó para la vicegobernación a la exintendenta de Realicó, condenada por abuso de autoridad al aumentar el sueldo de sus funcionarios sin el apoyo del Concejo Deliberante de la localidad norteña. Era la candidata de Daniel Kroneberger, pero el senador se bajó y le impuso la vice.

La condena, a un mes de prisión efectiva y a dos meses de inhabilitación especial (para la función pública), fue ratificada por el Tribunal de Impugnación Penal el 17 de diciembre de 2022, pero no está firme, ya que a Lercari le queda la apelación al Superior Tribunal de Justicia, y eventualmente a la Corte Suprema de Justicia.

Además del mínimo reproche legal que implica una condena tan leve, Berhongaray elige de compañera de fórmula a una de las dirigentes radicales que se identificó con los halcones el PRO y llegó a aparecer en actividades públicas del Grupo Hotel, al que pertenecen Luis Bertone, Maximiliano Aliaga, Adriana Leher y Darío Casado.

La conformación de la lista provincial del radicalismo para enfrentar al PRO se presentó a última hora y más de tres fuentes confirmaron que “no está completa”. Además de la fórmula a gobernador y vice, corresponde presentar las candidaturas de 30 diputados y diputadas titulares, más las y los suplentes.

Por esas irregularidades, la UCR no tendría candidato a gobernador por primera vez en la historia de la democracia reciente, recuperada el 10 de diciembre de 1983.

Desprolijidades

Pasadas las 00:30, media hora después de finalizado el plazo para la presentación de listas en juntas partidarias, que estableció la justicia electoral, no se conocían las nóminas completas. Si bien el plazo que vale es el del 29 de diciembre como fecha tope para la presentación en el Tribunal Electoral, hubo enojos y reproches en el radicalismo.

Además de la desprolijidad de presentar una lista incompleta para la provincia, las diferencias surgieron en torno a la intendencia de Santa Rosa.

Federico Roitman presentó en tiempo y forma su nómina, pero allegados al ahora precandidato a intendente de la capital pampeana, aseguran que Francisco Torroba “llegó tarde”.

“Preguntá en la Junta Electoral, Torroba llegó tarde. Es un desastre”, dijeron enojados quienes presentaron los papeles en el tiempo establecido por la justicia.

Desde el sector de Torroba, lo niegan, y afirman que lo hicieron antes de las 00 horas de este viernes 23 de diciembre.

En el medio de esa discusión, otra fuente indicó que “tampoco le habrían aceptado la lista al ‘Colo’ Roitman”.

En la tarde de este 23 de diciembre, no se descartaba que la UCR también tuviera inconvenientes para llevar candidatos en Santa Rosa. En las listas para la capital pampeana, también se cometieron irregularidades con los plazos legales establecidos.

No soy yo, sos vos

Una de las fuentes consultadas relató un hecho risueño durante la definición de la fórmula para la gobernación. A menos de cuatro horas del cierre de listas, no se sabía quién era el candidato o candidata a la gobernación.

Cuentan un diálogo entre “el Ruso” y “Pachequito”, donde Daniel Kroneberger le pide a Berhongaray el nombre de la candidata a vicegobernadora y le habría respondido: “pero si vas vos, no voy yo”.

Anécdota al margen, la candidatura de Martín Berhongaray es una sorpresa para quienes no son parte de la “comidilla” del radicalismo.

Incompletas

Varias de las personas que firmaron la aceptación de candidaturas para la Legislatura Pampeana, se fueron cerca de la 1 de la mañana de este 23 de diciembre sin saber en qué lugar quedaban.

“Dicen que no está ni la lista definitiva”, contó una de las personas que ostenta un cargo electoral por la UCR. “No aprendemos más”, cerró su reflexión. “Yo me fui temprano, no comparto cómo se hacen las cosas”, dijo otro dirigente.

El propio Martín Berhongaray no confirmó públicamente su lista ni su candidatura. Con el paso de las horas, en el mediodía de este viernes 23, cuando La Pampa estaba bajo los efectos de la euforia que genera la presencia del campeón mundial, Alexis Mac Allister, la UCR se quedaría sin lista y Martín Maquieyra, con Josefina Díaz, se convertirían en la única fórmula provincial de Juntos por el Cambio.

Ahora, si el PRO acepta, queda por rehacer la lista de diputados y diputadas provinciales, donde el radicalismo espera recuperar el terreno perdido en medio de las irregularidades y desprolijidades.

