Facundo Sola le pide al Gobernador que “se deje participar a la gente” en las elecciones internas

El referente de Alternativa Pampeana le solicitó al Gobernador y Presidente del PJ, Sergio Ziliotto, que se habilite la participación y no “te saquen por el escritorio”. La Junta Electoral Partidaria no oficializó las listas de La Adela, Macachín y Cuchillo Co.









Tres listas identificadas con AP fueron impugnadas por no presentar el certificado de libre deuda alimentaria y Facundo Sola le pide al Gobernador que habilite “la posibilidad de que la gente elija a sus candidatos”.

“El requisito del certificado de la deuda alimentaria no está entre los que se exigen para participar de las elecciones”, explicó Facundo Sola a Plan B.

“Pedimos que no te saquen por el escritorio, lo importante es si deben, no si tienen el certificado o no”, añadió.

“En tiempo récord no se oficializó a las listas que no son del oficialismo. Entendemos que se tienen que oficializar, y que de acá al 29 tendremos tiempo de sobra para presentar la documentación”, destacó.

“Le mandé un mensaje al Gobernador, que cómo presidente del partido intervenga para fomentar la participación interna, el derecho de los afiliados a elegir y que no te saquen por el escritorio”, resaltó.

Sola contó que las listas presentaron un pedido de “prórroga” para “subsanar eso del certificado, que no es un requisito establecido en el reglamento para participar de las internas del partido”.

“Si hay voluntad política, esto se subsana el lunes, se subsana el martes, el problema es si sos deudor alimentario, no si tenés o no el certificado. En definitiva, lo importante es que se habiliten las elecciones, que dejen al pueblo expresarse”, finalizó.

