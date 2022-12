Kausa Popular y el cierre de listas: “con saldos positivos y negativos, renovamos la fe en la unidad”

Compartir esta noticia:











La línea interna del peronismo, Kausa Popular, evaluó la confección y presentación de listas en el peronismo y renovó su fe en la unidad, de cara a los comicios del 2023.

“Se ha cerrado hoy en La Pampa, la etapa de confección y presentación de las listas de unidad, conforme se pretendía. Esta etapa dejó saldos negativos y positivos para nuestro espacio Kausa Popular”, señalaron en un comunicado de prensa.

“En algunos municipios nuestros compañeros fueron considerados para integrar las listas municipales en proporción a su aporte estimado y al trabajo militante realizado. Esto ha ocurrido en Parera , Toay y 25 de Mayo. Hasta aquí el saldo positivo”, resaltaron.

“No ocurrió así en otros lugares donde tenemos presencia militante, ni en Santa Rosa, ni a nivel provincial. Y este constituye el saldo negativo que esperamos se revierta en el futuro”, criticaron.

“Claramente, nuestro espacio nació no como una expresión local sino con vocación de extenderse por todo el territorio provincial. Y eso no ha sido comprendido cuando no hemos sido llamados a sentarnos a la mesa de la unidad. Nuestra pretensión no era y no es obtener candidaturas, sino “sentirnos parte” de un colectivo peronista que integramos por derecho, por convicción y por dejar lo mejor de nuestro esfuerzo en cada elección para acompañar e instalar en el seno de cada comunidad a nuestros compañeros candidatos, no importa de qué línea sean”, afirmó.

“Celebramos que haya dirigentes que consideran a la militancia no sólo para las unidades básicas que son los espacios naturales de los militantes, también lo hagan para ocupar lugares representativos, dónde puedan desarrollar lo más importante de la política servir al otro desde los espacios de poder. Confiamos que entre todos iremos desarrollando un aprendizaje de convivencia y colaboración que permitirá en el futuro superar estas situaciones. Por ahora, renovamos la fe en la unidad, y nos disponemos a servir a la tarea común de vencer en la próxima elección a los candidatos que la derecha opondrá al peronismo”, indicaron.

“Somos un espacio que siente enorme orgullo por sus compañerxs no sólo porque integran una lista, porque lo más importante que tenemos son las convicciones y pertenencia a este espacio enorme de personas que sienten a la política como una vocación de servir y no de servirse de la misma”, cierra el comunicado de prensa.

