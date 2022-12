Un remolino de viento y tierra dejó dos heridos en Realicó

Compartir esta noticia:











Dos personas mayores resultaron lesionadas al ser derribadas de sus bicicletas por un virulento remolino de viento y tierra. El matrimonio que se desplazaba por una calle de tierra fue sorprendido por el fenómeno meteorológico en la tarde de ayer.

El singular hecho tuvo lugar en la tarde de ayer cuando dos personas mayores que se trasladaban en bicicleta fueron sorprendidas por el intenso fenómeno meteorológico. La pareja que se trasladaba en sendos rodados fueron alcanzados por el remolino, el cual en ese momento alcanzó su mayor desarrollo y al darles de lleno los tiró al piso. Sorprende la altura que alcanzó el cono de viento y tierra.

El remolino (tornado en miniatura) fue captado en calles La Voz de Realicó, casi esquina Primera Junta por Sebastián Damilano, que lo envió a Infotec.

De acuerdo al relato de la mujer quien detalló lo sucedido indicó que «cuando quisimos protegernos estábamos en el suelo, me sacó la mochila que tenía, en el canasto llevaba una bolsita con una malla se la llevó no la encontramos más, no encontramos los lentes, nos golpeamos todos, no entendíamos que pasaba, terminamos llenos de arena, impresionante», señaló la víctima, «nunca vimos algo así, fue como un tornado, un viento terrible, mi marido tiene un golpe y un corte en la cabeza, y en una pierna, veremos si hoy tenemos que ir al hospital», detalló la mujer sorprendida.

Fuente y foto: infotecrealico.com.ar

