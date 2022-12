Advierten que existe una página de Facebook falsa de la Casa de la Juventud Pampeana en Córdoba 

Compartir esta noticia:











Desde la Casa de la Juventud Pampeana en Córdoba, informaron que existe una página de Facebook falsa, no oficial y no autorizada. Más de 1500 personas ya le pusieron Me Gusta.

Según comunicaron la cuenta falsa tiene el nombre de Casa de La Pampa en Córdoba y “ninguna de las publicaciones que allí puedan verse, corresponden a la Casa de la juventud pampeana en Córdoba, ni están autorizadas”.

Detallan que “La denominación de esta falsa página, que reiteramos no está autorizada, ni es oficial; tampoco concuerda con la realidad, ya que no existe una «Casa de la Pampa en Córdoba» sino que el organismo del gobierno de la provincia de la Pampa en esta ciudad, depende de la Subsecretaría de juventud del Ministerio de Desarrollo Social y su correcta denominación es Casa de la Juventud Pampeana en Córdoba”.

La cuenta oficial avalada por el Ministerio de Desarrollo Social de La Pampa es:

