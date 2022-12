Alternativa Pampeana presentó los libre deuda alimentarios y apela a la “voluntad política”

Compartir esta noticia:











Para la Junta Electoral, el trámite lo hicieron fuera de término. La Línea interna, conducida por Facundo Sola, presentó un recurso de apelación para que habiliten la interna den Vértiz, Bernasconi, La Adela y Macachín.

El diputado provinciala y referente de Alternativa Pampeana, Facundo Sola, le dijo a Plan B que los dejan afuera “con resoluciones arbitrarias, injustas y que no corresponden a derecho”. Se refiere al libre deuda alimentario, que en su caso personal, presentó en tiempo y forma para su precandidatura en Realicó.









“Hoy presentamos un recurso anta la Mesa Ejecutiva del FreJuPa porque se ha presentado toda la documentación exigida en el artículo 20 del reglamento interno, como también los certificados de deuda alimentaria, que no figura de manera taxativa entre esos requisitos”, añadió.

“Un formalismo impide que se ejerza el verdadero derecho a elegir. Que alguien me diga que van a hacer con la documentación que hemos presentado hasta el 29 de diciembre, cuando hay que llevarlo a la justicia”, destacó.

– ¿Por qué crees que pasa esto?

– El PJ está generando posiciones proscriptivas, esto no fortalece la participación ni la democracia interna. El escritorio no puede ser el que haga ganar a las listas oficialistas, que eso lo hagan las urnas. .No se hizo ningún Congreso, este partido avaló en silencio medidas destituyentes de compañeros intendentes. Si seguimos así, el futuro es la catástrofe misma. La militancia mira apática lo que ocurre en el peronismo, los jóvenes no son convocados y algunos compañeros ya han abandonado el partido

– ¿Qué esperan?

– Si hay voluntad, coraje y grandeza política, nos tienen que dejar participar a todos los que no debemos la cuota alimentaria Es momento de que reflexionen las máximas autoridades. Lo hacemos con mucho respeto y con mucho énfasis, que no cometan un acto de injusticia política dentro del justicialismo.

– Fueron criticados por hacer estos planteos en público…

– Algunos nos critican que estos temas hay que plantearlos puertas adentros, pero para eso tienen que convocar a todos a reuniones, cuando hay instancias de capacitaciones, pero cuando no sos parte porque no te convocan nunca, es querer confundir a la población.

“Me siento proscripto”

El precandidato a intendente en Macachín, Ariel Sánchez, se manifestó “sorprendido por lo que ha ocurrido esta semana”.

“Llaman a hablar puertas adentro, cuando en realidad yo lo he intentado más de una vez, cuando en Macachín no hay ninguna apertura de diálogo”, dijo.

“Quien piensa diferente a la gestión de gobierno de Jorge Cabak, no puede participar. Reúno todos los requisitos y hoy yo me siento proscripto”, aseguró.

“El intendente, que es el candidato y presidente del partido, no ha convocado a reuniones para esto, aun sabiendo que yo tenía intenciones de participar de la interna en Macachín”, finalizó.

