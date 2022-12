Boccalatte: “con el sistema de WhatsApp han aumentado un 70% los viajes en taxi”

Compartir esta noticia:











Desde el SIPETAX resaltaron el sorteo de seis nuevas licencias para la ciudad y la implementación de nuevas paradas. “Ayuda a mejorar el servicio”.

El secretario general del SIPETAX, José María Boccalatte, destacó el sorteo de seis nuevas licencias de taxis para Santa Rosa. En diálogo con Plan B, recordó que en la gestión de Leandro Altolaguirre no salió ninguna licencia. “Fue necesario reformar la ordenanza y se empezó a aplicar. Se otorgaron 22 licencias el año pasado, 12 este año y el año que viene serán 10 o 12 más, porque la ciudad, el servicio y el usuario lo necesita”, destacó.

“Sobre todo, con estos sistemas de notificación de WhatsApp, además del radio llamado. Nos está yendo muy bien y hemos aumentado casi un 70% la cantidad de viajes, con respecto al radio llamado”, dijo.

“Si bien algunos se quejan de que no se atienden los teléfonos, la gente no está acostumbrada todavía al WhatsApp, que, cuando se acostumbren, será más práctico, ya que por mensaje se puede saber cuánto va a tardar el coche, qué coche va y qué chofer”, dijo.

En referencia al otorgamiento de licencias para choferes, que ahora serán dueños de ellas, Boccalatte dijo que “no es fácil para los compañeros que pasan de choferes a dueños. Es algo que ya ocurre desde el año 2011. En algunos casos, les resulta fácil y en otros no, porque pasan de ser trabajadores a empleadores. Lo bueno de esto es que tenemos una flota de titulares que han sido choferes y los tienen como siempre han deseado, incluso los mantienen, se les paga aguinaldo, vacaciones, se dan beneficios, porque cuando fueron choferes, también querían eso y hoy que son empleadores, hacen lo mismo con sus trabajadores”.

Consultado sobre cuánto gana un chofer de taxis, Boccalatte recordó que se trabaja a porcentaje, por convenio colectivo de trabajo. “Es el 30% y en algunos casos, el 35%, según el arreglo que hagas con el titular”.

Taxis, remises, ventas de licencias

En referencia a la modificación de la ordenanza de remises, Boccalatte dijo que “hace muchos años que no se reforma y ahora no se aprobó por un artículo, que la licencia sea transferible o no”.

“Además, en el caso de los remises, no se piden los mismos requisitos que a los choferes de taxis, como antecedentes penales nacionales o certificados de alta. Creo que las licencias no se tendrían que poder vender. En muchas ciudades se pueden transferir y acá lo hemos planteado si el titular se jubila o si tiene alguna enfermedad. Como sindicato, pensamos que no se deben vender las licencias”.

“No está bueno. La licencia se regala y si no se necesita más, se debe entregar, como está pasando en este momento, que se entregaron dos licencias de taxis”, dijo.

Por otra parte, Boccalatte destacó que se recuperaron nuevas paradas en la ciudad. “Ayer recuperamos una que antes era de remises y ahora de taxis también. Además, en Pestalozzi y Edison, se hizo otra parada en la Plaza Martín Fierro y en Enriqueta Schmidt y Gaich. Esto ayuda a mejorar el servicio, pero más ayuda que sigan saliendo licencias. Estamos muy contentos, son cada vez más y la ciudad las necesita”, cerró el secretario general del SIPETAX.

