Larreta destina casi 7 mil millones de pesos a publicidad, a razón de 29 millones por día

El Jefe de Gobierno Porteño y precandidato a Gobernador, es el gobernante, en proporción a la cantidad de habitantes, que más dinero gasta en publicidad de sus actos de gobierno de país.

La partida inicial del intendente de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, en 2022 fue de 3.500 millones de pesos. En agosto había gastado 3.800 millones y al mes siguiente, la incrementó con otros 1350 millones. En total, destinaría 6648 millones de pesos para difundir su gestión, desde la que se lanzó a la presidencia.









La diputada de La Libertad Avanza (LLA) Rebeca Fleitas impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de resolución a través del cual buscará que el Gobierno porteño brinde información respecto de la publicidad oficial.

En ese sentido, la liberal exigirá –en caso de que el texto sea aprobado- que el Ejecutivo local informe el presupuesto total proyectado y ejecutado para el 2021 y 2022; las razones por las cuales no se publica de manera actualizada o en tiempo real el gasto en publicidad oficial; los medios a través de los cuales se efectuó la publicidad y los montos destinados en total según el tipo de medio y por cada medio en particular; y detalles “respecto de la existencia de una migración parcial de la publicidad oficial de los medios tradicionales de comunicación a las plataformas, sitios y aplicaciones de internet, debido a su creciente alcance social”.

Además se pedirá que se especifique y describa “las características de las campañas de publicidad proyectadas y ejecutadas por parte de la Administración y el presupuesto destinado a cada una de estas, incluida la campaña denominada ‘La transformación no para’” y que se den detalles sobre “las campañas de publicidad proyectadas y ejecutadas por parte de la Administración en el interior del país en diferentes medios y soportes, durante 2021 y 2022”.

Respecto de esta situación, Fleitas explicó que se “demanda precisiones ante la falta de información oficial completa, actualizada y adecuada, según relevamientos periodísticos el gasto en publicidad oficial por día pasó de un promedio de 12 millones de pesos en el primer trimestre de 2022 a 29 millones en el segundo trimestre del mismo año” y recordó que “además, de acuerdo a la ejecución presupuestaria del segundo trimestre del corriente, de casi 3500 millones de presupuesto para todo el año para esta materia, el Gobierno porteño utilizó al mes de agosto el 108% —3802 millones— y también se incrementó el crédito presupuestario en 1350 millones de pesos más —unos 4830 millones—. La suma de ambas partidas presupuestarias arroja un total de 6648 millones de pesos” para este año.

Al mismo tiempo que indicó que “durante el 2021, el ítem ‘Publicidad y Propaganda’ tuvo un aumento del 97% —tenía un presupuesto votado de casi 2400 millones—, pero se terminaron destinando casi el doble —4724 millones—. De esta manera, en 2021 se destinaron más de 19 millones por día a hacer propaganda de la gestión y la persona del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta”.

“Las cifras antes mencionadas revisten especial gravedad puesto que si las comparamos con lo destinado a becas, créditos y otros gastos que pueden juzgarse más relevantes con miras a incrementar la productividad, el presupuesto afectado a estos fines resulta ínfimo”, advirtió la legisladora y destacó que “en cuanto a la campaña ‘La transformación no para’, el Gobierno porteño reconoce a la vez que el monto destinado a esta no tiene un número final, que aún no tiene límites predefinidos y que permanece abierta”.

Fleitas, a su vez, planteó que “el ocultamiento y mal uso de los recursos respecto de la publicidad oficial es un problema generalizado que la Ciudad comparte con muchos otros distritos del país, mejor conocidos por su deficiente administración. Según un relevamiento del portal RUIDO realizado en las veintitrés provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 58% de los gobernadores se aprovechan de los fondos públicos para promocionar sus imágenes o nombres en la publicidad oficial, violando la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública antes citada”.

El presente proyecto solicita asimismo detalles sobre la actualización de la información sobre el tema que nos ocupa puesto que en el portal Buenos Aires Data, donde se publica esta información, puede observarse su falta de actualidad y de transparencia a los fines de un acceso rápido, completo y adecuado de esta información.

“Cabe señalar que los recursos de los ciudadanos no pueden utilizarse bajo pretexto del cumplimiento del deber de dar publicidad a los actos de gobierno de forma espuria para propagar la imagen de un funcionario o candidato, falsear los datos respecto de una determinada gestión ni tampoco pueden ser utilizados para direccionar la opinión de periodistas, comunicadores y medios que pueden verse beneficiados o perjudicados por dicha publicidad”, sentenció la legisladora.

