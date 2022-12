Agon criticó el armado de lista en la UCR: “tengo en claro haber sido proscripto”

Compartir esta noticia:











El diputado provincial de la UCR, Mauricio Agon, criticó el armado de la lista presentada por la UCR para las elecciones internas abiertas, obligatorias y simultáneas y opinó que su trabajo legislativo y el de la línea Blanca, fue desvalorizado.

“Se cerró la lista de la UCR, los plazos electorales bien gracias, los máximos responsables de cada espacio optaron por mantener sus «nichos de poder», subestimando y ninguneando toda la labor legislativa del grupo de trabajo que represento”, afirmó, en referencia al sector blanco que lidera el ex senador Juan Carlos Marino.

“Tengo muy en claro haber sido vetado, rechazado, proscripto o cómo quieran llamarle, por quienes encabezan y no me molesta, entiendo sus motivos y los respeto, pero no los comparto”, criticó Agon.

“La desvalorización la hicieron sobre todo el trabajo legislativo realizado, solo por mencionar parte de ello: denunciamos cada cosa cuando muchos callaban, falta de vacunas, compras directas, niveles de pobreza e indigencia, inflación, sircreb, tema acuíferos, tema Portezuelo, fibromialgia, el trabajo en cada comisión y en cada sesión”, enumeró.

“Todo eso ningunearon y subestimaron, sin importarles nada más que su resentimiento y ego”, afirmó.

“El tiempo va poner todo en su lugar, la vida siempre da nuevas oportunidades y junto a mi grupo de trabajo vamos a demostrar que los que se dicen transparentes, honestos y renovadores se han vuelto a equivocar, haciéndole mucho daño a todo el radicalismo”, criticó.

“Seguiremos cumpliendo con nuestra tarea tal como nos encomendó el electorado, hasta el 10 de diciembre del 2023. Sin callarnos nada y diciendo siempre los que pensamos para tener una mejor provincia”, cerró el legislador.

