Piden justicia por Esteban Villegas: “Ya pasaron dos meses y dos semanas y no hay detenidos”

Familiares del Esteban Villegas, el joven asesinado en el barrio ARA San Juan, reclamaron el avance en la causa judicial y temen que el crimen quede impune, ya que las personas involucradas son menores de edad.

Javier Villegas y Luciana Lozano, papá y mamá, de Esteban Villegas, dialogaron con Plan B, en el marco de una protesta y marcha hacia la Subsecretaría de la Niñez, en reclamo por el esclarecimiento del asesinato de su hijo.

“Estamos protestando para que aclare el caso de mi hijo. Dimos mucha información y hay un desamparo de Niñez contra los chicos, hay menores en la calle hasta las 12 de la noche y queremos que la justicia tome manos en el asunto, lo mismo que Niñez. Queremos que hagan algo, que pongan más profesionales para que los chicos no estén desamparados”, dijo.

“Muchos echan las culpas a los padres, pero a veces no es así. Todos trabajan y cuando los chicos salen a la calle, encuentran cosas que vos no podés enseñarle en tu casa, se ve el desamparo que hay en la calle con los menores. La justicia no hace nada. Nosotros dimos pruebas sobre lo que pasó a mi hijo y no hay nadie detenido. Se trata de chicos de más de 16 años. Queremos justicia por mi hijo”, agregó Javier.

Consultado sobre por qué el reclamo es con Niñez, Javier señaló que “en Niñez te dejan separados a los nenes. Los involucrados son menores y la justicia dice que no puede hacer nada contra esos chicos, porque son menores. Pero ellos pudieron hacer lo que hicieron con mi hijo, que también es menor. Quieren dejar el caso de mi hijo impune, porque todos eran menores y pueden quedar en libertad. Por eso pedimos justicia y que hagan algo con esos chicos”.

“Sabemos que la causa está parada. No hay nadie detenido y seguimos como el primer día. Como padres, queremos justicia por nuestro hijo y que no pase lo que ya le pasó a Esteban. La justicia no hace nada por mi hijo, ni los hermanos”, dijo.

Javier confirmó que hoy serán recibidos por la fiscal. “No sabemos nada del caso y por eso estamos reclamando, que los fiscales salgan a hablar con nuestros abogados”.

En referencia a los sospechados del asesinato de Esteban, Javier confirmó que siguen viviendo en el mismo lugar. “Nosotros y mis hijos se los cruzan, como si nada pasara. A ellos no les importó nada lo que hicieron. Había muchos chicos en la pelea y solo quedaron ocho involucrados. Nunca llamaron a nadie a atestiguar. Nadie hizo nada”.

Por otra parte, Luciana, mamá de Esteban, pidió que haya justicia. “Hasta ahora, no veo nada. De todas las pericias que se hicieron, no hay nada y no entiendo. Secuestraron cuchillos, remeras y pantalones, no hay nada. No entiendo que no haya nada”.

“Nos informaron que hay que esperar el juicio y no sabemos si los declararán inimputables. Yo me siento con mucha bronca de convivir con aquellos que mataron a mi hijo. Ya pasaron dos meses y dos semanas y no hay ningún detenido. Si hay institutos para menores, por qué no están encerrados, mataron a un ser humano y andan todos sueltos, como si nada”, agregó Luciana. “Sabemos estuvieron detenidas unas horas y luego los liberaron”, agregó.

Consultada sobre si las personas involucradas han generado nuevas peleas, Luciana dijo que “hay madres que nos han contado que los chicos estos siguen buscando pleitos, con los hijos de ellas”.

“Nadie (por las madres y padres de los menores) nos pidió disculpas por lo que hicieron, ni nada. Ni siquiera se acercaron”, cerró Luciana.

