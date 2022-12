Coronavirus: “se vacunan 600 personas por día, me gustaría que fueran 1200”

Compartir esta noticia:











El titular de la cartera sanitaria afirmó que el incremento no impacta en el sistema de salud y llamó a completar esquemas de vacunación. “No hay que distraerse”, advirtió.

El ministro de Salud, Mario Kohan, dialogó con Plan B sobre el aumento de casos de coronavirus en La Pampa y recordó que ya lo había adelantado. “Esto no sorprende y calculo que se incrementarán hasta finales de enero, tal como lo anunciamos hace dos o tres meses”.

“Para nosotros no es sorpresa. En cuanto a la significación, el número no es lo que importan y están circulando unos tres virus: el de influenza, el de coronavirus y su variante omicron y uno respiratorio, por lo cual, hay cuadros respiratorios en épocas no habituales, como los que estamos teniendo y vamos a seguir teniendo”, agregó.

Kohan señaló que no importa tanto el número y no impacta en el sistema de salud. “No hay internación y esto demuestra que los cambios sustantivos que hubo entre el periodo pasado al momento actual, es un elevado momento de vacunación, pero no hay que distraerse”.

“Se sabe que estas vacunan ofrecen protección contra formas severas del virus, los anticuerpos neutralizantes, comienzan a descender al cuarto o quinto mes. Por eso, la principal medida a tomar es ir a los centros de vacunación y vacunarse con la dosis que corresponde de refuerzo: para algunos será la quinta dosis y para otros la sexta, si se utilizó otro tipo de vacunas”, dijo el ministro.

“Pasados 120 días de la última dosis, hay que vacunarse. Y si hay un cuadro respiratorio, hay que ir al médico a ver de qué se trata”.

Kohan descartó medidas restrictivas y dijo que el coronavirus se transformará en un virus estacional en algún momento. “Nadie toma medidas restrictivas por el virus de influenza”, ejemplificó.

Por último, en referencia al ritmo de vacunación, Kohan dijo que “cuando no hay percepción del riesgo, la gente se pone perezosa para ir a los centros de vacunación. Estamos vacunando a 600 personas por día, a mí me gustaría que fueran 1.200, así terminamos más rápido y todos estamos más tranquilos, con vacaciones felices y sin alarmarnos”, cerró el ministro de Salud.

