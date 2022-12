Entregan mas viviendas: “hemos recuperado la política habitacional que Macri eliminó en La Pampa”

Compartir esta noticia:











El presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Jorge Lezcano, encabezó este jueves al acto de entrega de cuatro viviendas a familias de Quetrequén y comunicó el inicio de la construcción de ocho nuevas viviendas en la localidad, que fueran anunciadas por el gobernador Sergio Ziliotto.









Cuatro familias de Quetrequén recibieron la llave de su casa antes de fin de año. «Hemos recuperado la política habitacional que el gobierno de Macri había eliminado para La Pampa», aseguró Jorge Lezcano, presidente del IPAV.

Las viviendas fueron construidas a través del Plan provincial “Mi Casa 1”, a partir del cual el Gobierno financia el 100% de las unidades y las mismas son construidas y adjudicadas por cada municipio o Comisión de Fomento

Lezcano estuvo junto al presidente de la Comisión de Fomento, Juan Pablo Resio; de la gerenta de Adjudicación del IPAV, Erica Riboyra, y demás autoridades presentes.

El titular del IPAV acercó los saludos del Gobernador “que siempre quiere acompañarlos. Apenas el jefe comunal nos dijo que las viviendas estaban listas, lo hablamos con el Gobernador y decidimos hacer la entrega hoy para que ya tengan las llave estas familias que las necesitan y así las pueden llenar de felicidad en estas fiestas”.

“Ziliotto está siempre preocupado por rendir cuentas y la vivienda es una prioridad. Por la conformación de la familia en un hogar, pero también porque en el medio se genera trabajo y movilidad económica en cada una de las localidades. Este Plan Mi Casa en estos tiempos en donde nos estamos reacomodando, viene con fondos pampeanos a cumplir esa función”

Afirmó que “ya entregadas estas viviendas, vamos a comenzar otras ocho viviendas porque como dice el Gobernador: vivienda que se entrega otra que se comienza. Nosotros tenemos en marcha tres planes de viviendas: uno municipal, otro con fondos provinciales y otro nacional. En este municipal fue el Gobernador el que decidió que se financiara el 100% de esas viviendas y que los fondos se recuperen sean destinados a otras nuevas. Por eso ahora cada adjudicatario debe mirar al que lo necesita. Por eso, el circulo cierra con el pago de la cuota para que esta política habitacional continúe”.

“Por eso como balance del año 2022, cómo no decir que hemos recuperado la política habitacional que el gobierno de Macri había eliminado para La Pampa. Nos llevó tiempo porque no es fácil pero hoy nos permitimos decir que hemos cumplido la palabra que el Gobernador empeñó en su campaña. Por eso debemos valorar los proyectos de justicia social, que son comunitarios y que son prioridad para la sociedad. Que no nos traigan mensajes desde afuera , cada uno sabe cómo debe cuidar lo que hoy se recuperó. Felicidades y a disfrutar de sus viviendas”.

Por su parte, Resio agradeció por la entrega de las viviendas y destacó que las familias beneficiarias «van a poder comenzar el año nuevo en su nueva casa».

“Agradezco también la posibilidad del convenio para la construcción de otras ocho viviendas. Eso es justicia social, es equidad e igualdad que da el techo propio. Muchas gracias a todos y solo queda decirles a los adjudicatarios que las disfruten con felicidad, porque la de ustedes es la nuestra”.

Por último, Edgardo Garro, uno de los adjudicatarios, extendió su agradecimiento “a todos los que hicieron posible llegar a este momento, estoy muy emocionado y contento no solo por mi sino por las demás familias que vamos a pasar de ahora en más a formar parte de este grupo”.

