Murió Pelé, uno de los más grandes ídolos del fútbol mundial

El jugador estrella de Brasil luchaba contra el cáncer de colon desde 2021. El astro ganó tres de los cuatro mundiales que disputó (1958, 1962 y 1970), convirtiéndose en el jugador con más copas mundiales obtenidas.

El astro brasileño Pelé, uno de los mejores futbolistas de la historia, murió hoy a los 82 años de edad en San Pablo, confirmó su hija mayor, Kely Nascimento.

Tras la victoria de Argentina en la final del Mundial del domingo, Pelé publicó una foto en las redes sociales de la albiceleste levantando el trofeo, y elogió las actuaciones del líder del equipo, Lionel Messi, la estrella emergente de Francia, Kylian Mbappé, y el sorprendente semifinalista Marruecos. «Hoy, el fútbol sigue contando su historia, como siempre, de una forma apasionante», afirmó. «Qué regalo ha sido ver este espectáculo del futuro de nuestro deporte».

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.

Amor, amor e amor, para sempre.

.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.

Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i

— Pelé (@Pele) December 29, 2022