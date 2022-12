Siguen las quejas en la UCR por las exclusiones: “he sido víctima de un veto político”

Compartir esta noticia:











El cierre de listas en la Unión Cívica Radical sigue generando quejas por los sectores excluidos y que no formarán parte del armado electoral para las elecciones ejecutivas del 2023.

En General Pico, el edil de la UCR, Guillermo Coppo, fue otro de los que manifestó su disconformidad con las negociaciones entre diferentes sectores radicales y mediante una carta pública denunció que fue víctima de un veto político.

El concejal denunció los acuerdos de los sectores internos y se preguntó si la UCR plantea “un radicalismo encerrado, sin integración y sin jóvenes”, para agregar que trabajara por “un radicalismo horizontal, reformista, progresista, abierto y participativo”.

La carta completa, consigna lo siguiente:

“A raíz de lo sucedido en el último cierre de listas, es que escribo esta carta pública. Es un descargo y a la vez una invitación a la reflexión colectiva a hacer las cosas de otra forma.

Para ello, primero tenemos que pensar qué UCR queremos. ¿Un radicalismo encerrado?, ¿improvisado?, ¿definiendo a último minuto?, ¿sin integración?, ¿sin jóvenes?, ¿sin federalismo?, ¿que tachan nombres de listas sin una mirada estratégica? Nosotros intentamos trabajar por todo lo contrario.

Desde diciembre del 2021 me desempeñé como 2° Vicepresidente del Comité Provincia, construimos una mesa plural que tomó el desafío de transformar la realidad de los pampeanos. Avanzamos en un camino de propuestas que nos llevó a desarrollar encuentros de Educación y Salud. Recorrimos los Comité de cada rincón de la provincia para contribuir en los armados locales y tener un ida y vuelta que es indispensable para generar una propuesta seria, más allá de quien fuese el candidato que encabece el proceso. Pese a haber impulsado un cambio en el partido, con un Comité más cercano y provincial, los de siempre – y como siempre – cierran listas, vetando dirigentes, dejando de lado al partido y socavando el cambio que venía en marcha. Ya lo sabemos, estamos atravesando un proceso sumamente complejo, son los de siempre, no la UCR.

Por esto, mi nombre no aparecerá en ninguna boleta en las próximas elecciones y acá quiero ser preciso. He sido víctima de un *“Veto Político”*, una proscripción podríamos decir, por parte de la misma persona que en las elecciones del año 2019 fue como candidata a concejal en General Pico, y que posteriormente decidió no asumir la banca, llevando a que el radicalismo pierda el lugar de representación. Fue esta misma persona quien reconoció en una reunión de los distintos partidos, que había llevado adelante un acuerdo personal con el PRO por diciembre del 2018 a la hora del cierre de listas, ser candidata testimonial y no asumir en caso de perder la elección, en detrimento de las filas de su propio partido.

En esta ocasión las condiciones que puso para aceptar la candidatura en la lista provincial fue tener un lugar de representación en Diputados y que el nombre de Guillermo Coppo no aparezca en la lista. Es una intención manifiesta de dejar a un dirigente afuera por cuestiones personales, sin reconocer el trabajo partidario, político o legislativo. El veto está avalado por quien encabeza y tomó decisiones políticas.

Todo esto nos invita a pensar, ¿cómo se designan los candidatos? ¿Por qué están en las listas? ¿Por militancia, por trabajo?

Pese a todo lo relatado, acompaño esta lista finalmente, porque acompaño a la UCR. Muchos vecinos y militantes me manifestaban que debía ser parte de este proceso para mejorar La Pampa, en función del trabajo y la militancia, pero hubo veto. Igualmente acompañaré, porque *el partido está por encima de los nombres o las mezquindades de las personas.* Lo hago porque estoy convencido de que podemos construir una alternativa mejor en La Pampa, aunque de esta forma tarde un poco más. El amor por el partido, y las ideas, no lo van a borrar unos “dirigentes” sórdidos y egocéntricos.

Daré esta y mil peleas más por un radicalismo horizontal, reformista, progresista, abierto y participativo. Lo haré convencido que de esa forma aportamos a una provincia mejor”.

