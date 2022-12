Con fuertes críticas al Gobierno, Victoria Donda anunció que se va del INADI

Compartir esta noticia:











A través de un comunicado explicó que «se cierra un ciclo» y que se aleja “porque se dejó de escuchar allí donde más se debe”. Su contrato vencía este sábado 31.

Victoria Donda estaba en el INADi desde el inicio de la gestión de Alberto

Victoria Donda anunció en la noche del jueves que no continuará al frente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, a pocas horas de que finalice su nombramiento como interventora de ese organismo.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

A través de su cuenta en la red social Twitter, Donda señaló: «Hoy se cierra un ciclo con mi alejamiento del @inadi, convencida de que las responsabilidades institucionales son etapas de un camino más extenso. Seguiré militando en el @FrenteDeTodos por la sociedad libre, justa e igualitaria con la que soñamos y, sobre todo, merecemos».

El nombramiento de la ahora ex funcionaria se vencía este sábado 31 y según trascendió, el presidente Alberto Fernández decidió no renovarlo con el fin de normalizar la conducción del INADI y designar a una autoridad en forma permanente.

Asimismo, Donda dejó entrever que su salida está vinculada, además, al juicio por delitos de lesa humanidad que afronta por estos días su apropiador durante la última dictadura.

Texto completo de mi renuncia. pic.twitter.com/dJuUOjqToW — 💚 Victoria Donda Perez (@vikidonda) December 30, 2022

«Desde hace un mes estoy transitando el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos por el secuestrador y torturador de mis padres, responsable de su desaparición y de que yo haya nacido en la ESMA. Es un proceso que me recuerda quién soy, mi identidad personal y política», escribió en la misma red social.

Carta de despedida, con duras críticas al Gobierno

En un duro comunicado, la ex funcionaria se descargó: “Hoy redacto estas líneas alejándome de mi rol institucional como titular del INADI, justamente convencida de que se dejó de escuchar allí donde más se debe hacerlo”.

“Agravando fuertemente lo anterior, por el hecho de ser mujer y no encontrar en el gobierno nacional espacio legítimo para que nuestras voces sean debidamente escuchadas, hace pocos minutos me enteré a través de Juan Manuel Olmos, jefe de Asesores de la Presidencia, sobre la posibilidad de mi corrimiento del INADI, centralmente como consecuencia –según me informaron– de mi posicionamiento político respecto a la etapa actual, elemento que hice visible en reiteradas ocasiones en mi discurso público”, añadió Donda.

En otro tramo apuntó a la conducción en la Casa Rosada indicando que “se dejó de escuchar a las voces que desde hace tiempo largo venimos insistiendo en la necesidad de establecer instancias para llegar a una síntesis necesaria en medio de una gestión nacional que cada vez nos fue dejando con más sabor amargo y sin capacidad de respuesta a demandas crecientes y complejas para una sociedad que espera más de nosotros”.

La ex diputada nacional había asumido su cargo en el inicio de la gestión del presidente Fernández, en diciembre de 2019.

El apoyo a Cristina Kirchner, una de las últimas apariciones de Donda

En una de sus últimas apariciones en las redes como funcionaria, Donda había dicho que «Cristina nos marcó hacia dónde hay que seguir construyendo», luego del discurso de la vicepresidenta en la inauguración del polideportivo Diego Armando Maradona en Villa Dominico, partido de Avellaneda.

«Confío en Cristina que ha sido la arquitecta de la victoria en 2019 y confío que será la arquitecta en 2023», agregó, antes de definir a CFK como «la dirigente más importante a América latina».

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios