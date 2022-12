Elecciones: “hay dos modelos en pugna, uno que incluye y otro que excluye”

Compartir esta noticia:











El mandatario provincial destacó el rol del estado como ordenador de la economía. “Creemos en la sinergia público-privado a partir de reglas claras que fija el Estado. En La Pampa se trata de continuar el desarrollo con inclusión”.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, analizó las elecciones ejecutivas que se realizarán en el 2023 y opinó que se dirimirán dos modelos de país. “Hay dos modelos en pugna: uno que incluye, otro que excluye; uno que concentra y otro que desconcentra. El desafío que se viene el año que viene es quién distribuye y hacia quién distribuye los beneficios de la economía, si el mercado o el Estado”.

En este marco, Ziliotto resaltó la reciente reactivación de la ex planta Calzar, con la llegada de dos fábricas que generarán trabajo genuino.

“En la provincia, se trata de continuar con el desarrollo con inclusión: el crecimiento de la economía que derrame en dignidad, a partir del trabajo genuino y el salario digno”.

“El trabajo es el gran ordenador social, es nuestra gran insignia, el objetivo a cumplir permanentemente. Hemos logrado muchísimo, falta muchísimo, seguiremos trabajando en el mismo camino”, afirmó el gobernador pampeano.

“Nosotros tenemos en claro cuál es la propuesta del justicialismo y todos los partidos del campo popular que se han sumado y que se pueden ver día a día. Y cuando me preguntan cuál es el rasgo principal del modelo de provincia, tiene que ver con el rol del Estado”, dijo en declaraciones radiales.

“Hay un Estado ordenador, activo, presente, que interviene en la economía y que se hace cargo de los vaivenes de la economía, a partir de su fortaleza financiera y que marca con la transferencia al sector privado, lo que es el apoyo a la producción”, agregó el mandatario.

“Creemos claramente en la sinergia público-privado, a partir de que las reglas del juego, las fija el Estado y a partir de ahí, sostener la actividad económica y, en tiempos que estamos viviendo, el consumo, que es la base de la activación de la economía y que permite fortalecer a esos sectores que desarrollan su actividad económica, a partir del consumo”, dijo Ziliotto. “Por eso, ponemos todas las herramientas del estado al servicio de la inversión productiva y el norte, va a seguir siendo el mismo, esa cadena virtuosa que es la inversión pública, producción, trabajo, inclusión y justicia social, que vamos a profundizar y defender a rajatabla”, indicó a periodistas de la FM Radio Noticias, de Santa Rosa.

En referencia al desánimo y bronca por parte de sectores de la sociedad, Ziliotto dijo que hay que trabajar todos los días. “En épocas de estabilidad, el rol del estado termina cuando se genera un nuevo empleo, registrado y privado. Hay que avanzar en este tema. Por el impacto de la inflación, a pesar de que muchos pampeanos y pampeanas tienen trabajo, no pueden cumplir con todas sus necesidades. En ese sentido, entendemos el malhumor de la gente”.

“De a poco, hay un ordenamiento de las variables económicas y esperamos que haya una fuerte recuperación del poder adquisitivo del salario, para que, el trabajo que generamos, sea digno desde el punto de vista del salario”, resaltó Ziliotto.

El mandatario destacó la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y dijo que se entienden las necesidades de la gente. “Son para hoy, no para el corto o mediano plazo, pero se están dando las bases, vamos camino a la soberanía energética que nos permite el manejo de un bien tan estratégico como es la energía”.

“A partir de la exportación de energía, con el gas natural, no vamos a tener más problemas de divisas y nos dará fortaleza en las reservas del Banco Central. Es una de las causas principales que hay que atacar normalizar la economía. Hay que aumentar las reservas, disminuir la emisión, achicar el gasto público a partir de la expansión de la economía y no a partir del ajuste”, dijo Ziliotto. “Son pasos que se están dando y que, a pesar del pie encima del Fondo Monetario Internacional, una de las herencias del gobierno nacional anterior, se están dando muestras de que se van normalizando las variables económicas”, agregó.

“Pero esto no impacta en el bolsillo de la gente. Que haya bajado la inflación, significa que haya aumentado menos. Hay que trabajar permanentemente, garantizar desde el estado que no haya salarios bajo el nivel de pobreza y desde el sector privado, diseñando más inversiones, para que haya mayor actividad económica, que los empresarios tengan mayores ganancias y que a su vez puedan aumentar el salario de los privados. Ese es el camino y no hay otra receta mágica”, dijo Ziliotto.

En referencia a los chats entre D’Alessandro y el vocero de Rosatti, Silvio Robles, direccionando un fallo que pone a las provincias en deterioro económico, respecto a Buenos Aires, Ziliotto dijo que “nosotros vamos a defender a La Pampa, con la mayor fuerza posible. Nos hemos plantado los gobernadores y más allá de que muchos quieran decir que esto no afecta a La Pampa, es más dinero para la Ciudad de Buenos Aires y menos viviendas y obras para La Pampa. No hay otra alternativa”.

“Con respecto a lo que ha aparecido hoy, ya lo sabíamos. Lo que todo el mundo sospechaba, hoy se confirma. Si se analiza una cadena de fallos, por parte de la justicia, de todos los estamentos de la Corte Suprema, van en detrimento de un sector político y por eso decimos, que se trata de fallos políticos que violan la división de poderes y suspende una ley. Derogó una ley vigente hace años, puso en vigencia una ley derogada, la del Consejo de la Magistratura y hoy se ve la connivencia del poder político (de Juntos por el Cambio) con la Corte Suprema”, agregó. “No es casualidad que para el 90% de argentinos y argentinas la visión de la justicia sea mala. Por eso, planteamos la ampliación de la Corte y que todos los recursos que llegan a la justicia, sean decididos. Hoy hay 13.000 causas que no tienen justicia por parte de la Corte”, recordó Ziliotto.

“Pero hay un sector político (Juntos por el Cambio) que no le conviene que cambie la justicia, porque es su gran elemento de campaña, su fuerza de generación de votos, muchas veces a partir de la inestabilidad de la economía. Lamentablemente, no se ven reacciones de sectores políticos y ni de la propia justicia. Hay jueces probos y honestos, pero ellos también tiene que actuar”, afirmó el mandatario provincial.

