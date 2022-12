“Hace más de dos años que recorremos la ciudad y queremos que no haya diferencias entre un barrio y otro”

Compartir esta noticia:











El precandidato a intendente de Santa Rosa por Juntos por el Cambio, Federico “Colo” Roitman, destacó que cree que “muchos vecinos y vecinas nos van a acompañar independientemente de la idea política que tengan”. Manifestó que fue un logró presentar la lista y que dentro del sector de Juntos por el Cambio hubo “gente que estaba interesada en que nuestra lista no se presente”.

Esta semana se conoció que habrá tres listas, dos radicales y una del PRO, por la intendencia de Santa Rosa.

Roitman , precandidato a intendente de Santa Rosa, se presentará con María Alejandra Pino como compañera de fórmula. Un armado al que llamó «Podemos +», y que tendrá que competir el próximo 12 de febrero en la interna de Juntos por el Cambio contra la fórmula de Martín Ardohain – María Fernanda Oddi, en representación del Pro; y la de Francisco Torroba – Romina Paci, por la UCR.

Roitman habló con Plan B, donde señaló que “Tengo desde hace dos años y medio la firme convicción de un proyecto político para Santa Rosa y que fuimos haciéndolo crecer día a día, lo cual lo he manifestado públicamente”.

Destacó que participar en la interna de Juntos por el Cambio: “fue un logro importante presentar la lista, ya que no fue fácil, y conseguimos que la gente pueda decidir, darle la posibilidad al afiliado y al independiente que pueda decidir quién quiere que sea el candidato a intendente por Juntos por el Cambio”.

-¿Hubo alguna presión para bajar la lista?

-Siempre hay charlas, más cuando se viene desde afuera o en las orillas de la estructura partidaria, pero no digo que sean presiones, porque cada uno lo toma de acuerdo a la influencia que esa opinión te da, y a mí no me iba hacer cambiar ningún centímetro mi decisión o la de mi grupo, no me afectó en lo más mínimo, pero si había gente que estaba interesada en que nuestra lista no se presente.

-¿Cómo está conformada tu lista?

-Nuestra lista es de gente común, de vecinos y vecinas de nuestra ciudad, algunos con afiliación partidaria y otros no. La mayoría nunca participó en política y mucho menos en cargos electivos, ni funcionarios

-¿Qué expectativas tienes?

-Tenemos la mejor expectativa y queremos ser la opción ganadora para representar a Juntos por el Cambio frente al peronismo, es por eso que vamos a hablarle a la mayor cantidad de vecinos que podamos, explicarle nuestra idea y del sueño colectivo que tenemos de llevar una Santa Rosa hacia el futuro. Tenemos muchas ganas y creo que muchos vecinos y vecinas de Santa Rosa nos van a acompañar independientemente de la idea política que tengan.

-¿En qué te diferencias de las otras listas de Juntos por el Cambio?

-No vamos a apelar a ningún tipo de estructura partidaria, vamos a dialogar con el vecino y comentarles cuales son nuestros sueños, para hacerlos participes de un sueño colectivo de una ciudad distinta, participativa, que intentamos modernizarla en todo punto de vista.

“Nosotros queremos una Santa Rosa sustentable, digital, que vayamos hacia la innovación y el conocimiento. Una Santa Rosa segura, del deporte, de la cultura, del entretenimiento. Hay tantas cosas para mejorar que no nos tenemos que detener en una cuestión partidaria. Nuestro objetivo es brindar cuatro años de nuestra vida a la función pública, al mayor desafío que a lo mejor tengamos en nuestra vida, que sea gobernar Santa Rosa y a eso es donde apuntamos”.

“Nuestro sueño no es ganar la interna, nuestro sueño es gobernar Santa Rosa y hace dos años y medios que estamos recorriendo todos los barrios de la ciudad, desde afuera hacia dentro, desde la periferia hacia el centro, nosotros queremos integrar a nuestra ciudad, queremos que no haya diferencias entre un barrio y otro”.

Remarcó que “hemos charlado diariamente con todos los vecinos y vecinas, y sabemos que a la gente no le importa de que partido sos, no le importa la interna, no le importa las negociaciones, si se pelearon o no, le importa solucionar sus problemas y sacar la ciudad adelante, por eso es que deseábamos que nos dejarán participar, para poder comentarle al vecino nuestra idea y lograr este sueño colectivo”.

