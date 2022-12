Menor de edad denuncia golpiza policial a la salida de un boliche de Santa Rosa (fotos y video)

Compartir esta noticia:











A las 6:30 de la mañana de este 31 de diciembre la policía intervino en un altercado frene a un boliche bailable y detuvieron a un joven, que denunció una golpiza en el patrullero y en la comisaría. Tiene lesiones en la cara, en un brazo, una mano y una pierna.

El menor le contó a su padre Leonardo, que en la tarde de este sábado habló con Plan B, que se fue antes del boliche para evitar una pelea con una persona que lo provocaba dentro del local.

Con el fin de evitarlo, se retira, pero lo siguieron: en la puerta, la novia del otro joven, le pega al pibe que denuncia a la policía, y es el momento en que los uniformados intervienen.

“Los policías me agarraron en el piso entre todos porque deben haber creído que yo le iba a hacer algo a la piba. Me tiraron al piso y me dieron con todo, en el patrullero me dieron masa entre todos. Me pegaron piñas, cachetadas. En la mandíbula, en la costilla”, relata el joven.

En el relato, el hijo le dice a su padre que “cuando me bajan a la Tercera, uno de los policías que estaba ahí también me pegó. Me llevaban re mal”, añade el chico.

Su padre le dijo a este medio que “somos gente laburadora, no somos de hacer quilombo. A mi hijo siempre se le enseñó a respetar, me parece que la policía tiene que dar el ejemplo. Hoy es mi hijo, pero mañana es otra persona. Hoy mi hijo está bien, y mañana no sabemos si lo vamos a tener”, lamentó.

Video e imágenes

En uno de los videos se ve a los uniformados cuando levantan del piso al joven y lo cargan en el patrullero. Se escucha a otros jóvenes decir “mirá que le van pegar”.

El joven demorado hace un video en la Seccional Tercera, donde muestra las heridas, que se habrían producido entre la salida del boliche y la detención en la comisaría.

Se ven heridas en el pómulo izquierdo, en la ceja izquierda, en una mano, en un codo y en una pierna. Además, denuncia que, en el patrullero, le pegaron en las costillas, en la mandíbula, y le apretaron el cuello para inmovilizarlo.

