Golpearon brutalmente a un joven: “Voy a radicar la tercera denuncia” 

Un joven de 18 años fue abordado cerca del Kiosco en el Barrio Los Hornos de la localidad de 25 de Mayo y lo golpearon con mucha violencia.

«Es la tercera vez que lo golpean de esta manera y ahora lo tengo internado en el hospital» señaló la madre.

La madre denunció que los autores de la golpiza son los mismos que ya lo agredieron anteriormente y amenazaron con prenderles fuego la vivienda.

«Voy a radicar la tercera denuncia en la Comisaría, y no hace nada la fiscal».

«Nosotros no los molestamos, tienen restricción no se pueden acercar a mi hijo, pero la justicia no les hace nada. Nos van a terminar matando o violando a mi hija que también está hecha la denuncia», manifestó la mujer.

