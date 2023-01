Los restos de “Pepe” Rodríguez fueron trasladados a la bóveda familiar: “mi papá no es un trofeo”

Compartir esta noticia:











Los restos de quien supo ser el jefe territorial de Zona Norte descansan desde hoy en la bóveda de la familia Cofre Rodríguez, en el Cementerio de la calle Enrique Santos Discepolo 1508, de Santa Rosa.









Los restos de Ramón «Pepe» Rodríguez descansaban en otro nicho, en el Cementerio de Santa Rosa. Su familia, tras un juicio a la concejala Natalia Sueldo, quien fue durante más de 2 décadas su pareja, logró el traslado a la bóveda familiar.

«Estuve esperando casi tres años, tuve que hacerle un juicio a la concubina. Esto no es un capricho sino la voluntad de mi padre. Siempre quise cumplir su voluntad», expresó Gabriela Soledad Rodríguez, hija de «Pepe», a Plan B Noticias.

«No podía verlo para el día del padre, traerle una flor. Para su aniversario tampoco. Yo lo dejé acá el 24 de marzo y no lo vi más. Era un dolor que me estaba matando. Hablaba con él todas las mañanas. Yo se que su alma está con Dios y toda mi familia, pero quería cumplir con lo que él me pidió», dijo.

«Pepe» murió el 23 de marzo del 2020, desde ese momento el féretro estuvo alojado en dos diferentes nichos y, tras el reclamo de su hija, finalmente fue llevado a la bóveda de la familia Cofre Rodríguez. «Él estuvo primero con la familia Cantero, con quien no teníamos trato nosotros, no tenía llave y no podía verlo de ninguna manera. Hace poco lo cambiaron a una bóveda que tiene la concubina de mi padre, donde ella tiene a su padre, y tampoco podía verlo. Nunca me dio llave y lo tenía que ver a través de una hendija de la puerta», relató su hija.

«Mi papá no es un trofeo, como pusieron en un diario, solo se cumplió su voluntad de estar con su familia, que era lo que tanto deseaba», expresó.

Ramón «Pepe» Rodríguez, histórico referente barrial de Zona Norte, murió la madrugada del 23 de marzo del 202, a causa de una enfermedad oncológica.

Era uno de los caracterizados militantes y punteros del peronismo pampeano. En él se referencia una forma de hacer política y de sostenimiento del poder territorial. Esos que están cuando más se los necesita y de esos que no dudan en exigir lo que consideran que les corresponde.

«Hoy hace mucha falta mi papá en el barrio. Nosotros caminamos el barrio con mi hermano, pero no hay ni va a haber otra persona como él. Hoy la Unidad Básica de Zona Norte está muerta. Nadie se preocupa por la gente de Zona Norte. Cuando uno es peronista de corazón lo hace por lealtad y por quienes lo necesitan. Esa es la enseñanza que me dejó mi papá», agregó Gabriela Rodríguez.

Antes de morir fue homenajeado en los festejos del 17 de noviembre del 2018, día del militante, en un acto en lo que fue su casa política, la Unidad Básica de Zona Norte, y donde participaron los más encumbrados dirigentes del peronismo.

Hoy, en el traslado a la bóveda familiar, estuvieron presentes el líder de Identidad Peronista y titular del IPAV, Jorge Lezcano, y la hija del exgobernador Aquiles Regazzoli, Zelmira Regazzoli.

