Lezcano: “hoy 2023 terminamos de rearmar ese sistema permanente de construcción de vivienda”

Jorge Lezcano, titular del IPAV, destacó el proceso de entrega de viviendas sociales que viene desarrollando el Gobierno pampeano a través del Plan Mi Casa en todo el territorio provincial, en el marco del nuevo sorteo que se realizará este miércoles y para el que hay casi 3.400 inscriptos.









En la previa de un nuevo sorteo de viviendas sociales para Santa Rosa, Jorge Lezcano resaltó en diálogo con Plan B Noticias la reanudación del ciclo de construcción y entrega de viviendas sociales en La Pampa, que se vio truncado durante los cuatro años del macrismo.

“Durante los cuatro años anteriores no se construyeron viviendas sociales porque no le asignaron cupos a La Pampa. Lo que se produjo fue la continuidad jurídica del Estado de pagar las obras en marcha, pero el gobierno de Macri no dio nada. Entonces si tardaste cinco o seis años en terminar las obras, te lleva lo mismo empezarlas. Hoy, 2022-2023, terminamos rearmando ese sistema permanente de construcción de vivienda”, explicó Lezcano.

De todas formas el titular del IPAV manifestó que “estamos en deuda” y que “tenemos que diversificar la oferta porque sino no vamos a llegar nunca a satisfacer la demanda, queremos ir a la clase media que necesita créditos, terrenos, viviendas de otras cuotas, claro la urgencia es la vivienda social, y estamos trabajando en todo eso”.

Padrón de inscriptos

Al respecto de la depuración del padrón de inscriptos, en el que en un principio llegó a haber casi 9 mil personas, y hoy hay 3.400, Lezcano explicó que “hubo quienes ya habían recibido una vivienda del Estado o el grupo familiar, después se priorizó a quienes tienen más de 10 años de inscripción y los que tienen tarjeta Pilquen, y también ser familia y tener más de 15 años de residencia permanente en Santa Rosa. Estos fueron los pedidos de la sociedad”.

El mes pasado el IPAV realizó el primer sorteo de casas en Santa Rosa donde se entregaron 36 viviendas, de las cuales tres fueron asignadas a personas con discapacidades motrices. Sobre esto, el funcionario reconoció que “estamos en deuda con grupos vulnerables y de inclusión, y ese es el trabajo que se viene, arrancamos a construir y ahora tenemos que ir por la modificación de las asignaciones”.

“Quisiéramos entregar más casas, por lo que no podemos decir que estamos satisfechos”, subrayó.

Por último adelantó respecto de la operatoria de Lotes con Servicio que «están finalizando las obras de servicios y cuando estén listas se van a sortear».

