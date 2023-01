Rodríguez Vega criticó a Torroba por cómo dejaron la municipalidad

Compartir esta noticia:











El concejal del FreJuPa cruzó al exintendente y actual precandidato de la UCR por sus críticas a la gestión del intendente Luciano Di Nápoli.









El concejala oficialista Mariano Rodríguez Vega cuestionó los dichos del precandidato a intendente radical, Francisco Torroba, y le recordó «el desastre» que dejaron las intendencias radicales en Santa Rosa.

“Dice que hoy no se prestan los servicios que debería y desde el primer día de su gestión al intendente Luciano di Nápoli no le quedó otra que encarar una reconstrucción a partir de declarar la emergencia sanitaria y en 3 años de gestión reemplazar más de 50 kilómetros de cañería de agua potable y cloacas beneficiando a 3.800 familias; destacándose además la renovación de las dos estaciones de bombeo de líquidos cloacales más importantes de la ciudad y el haber invertido en grupos electrógenos en los cuencos para que el bombeo funcione en caso de corte de energía y un servicio de monitoreo permanente para mejorar la operatividad, lo que ha permitido durante estas últimas lluvias no pasar por aquellas circunstancias de inundación que tanto afectaban a determinados sectores de la ciudad; además de, entre otras realizaciones, crear el Ente Municipal de Transporte Urbano, nuestra empresa de colectivos que hoy presta un servicio sin fisuras»,

Para el concejal justicialista, “de todos modos siempre se dice que por sus frutos los conocerás y, si bien Torroba poco tiempo estuvo en gestión ya que perdió la intendencia ante Larrañaga, su correligionario Altolaguirre nos sirve como muestra de lo que JxC haría en el gobierno, todos los vecinos y vecinas lo recordamos, fue definitivamente un desastre que dejó a Santa Rosa envuelta en líquidos cloacales, después de no haber cambiado un solo caño, ni pavimentar una sola calle porque, incluso, compraron una máquina de asfalto que nunca supieron poner en marcha”.

“Torroba debe ser el único vecino de Santa Rosa que está en contra de contar con una nueva terminal, moderna, con una perspectiva ambiental y de sustentabilidad acorde a una ciudad capital, nuestra vidriera, nuestra puerta de entrada, algo que las administraciones anteriores intentaron y nunca llegaron a la instancia de una licitación pública”, sostuvo Rodríguez Vega.

Al respecto, agregó que “se hará con recursos específicos gestionados por el intendente, que no por eso dejó de gestionar y concretar la realización de otras obras de magnitud como el corredor Stieben o la solución definitiva al angustiante panorama que desde siempre presenta la calle Santa Cruz”.

“A diferencia de la falta de previsión de todo tipo demostrada por el macri-radicalismo en la intendencia, la actual gestión tiene una planificación a 10 años en obras de infraestructura ya diagramada y hay un trabajo en conjunto con la provincia y la Nación”, concluyó.

