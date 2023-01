Vuelve el Decano ante Gimnasia y Esgrima de La Plata

Compartir esta noticia:











Luego del receso por el fin de año, Pico Football Club retomará su marcha en la Liga Argentina de básquet cuando se presente este viernes ante su público frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata. El partido se jugará desde las 21 en el Parque Angel Larrea.

El Decano ya enfrentó al “Lobo” platense, que se impuso 79 a 63 en un partido en cual el equipo piquense no contaba con sus jugadores extranjeros. El que no estará en el encuentro de este viernes es el estadounidense Axel Mpoyo, que se recupera de una fractura en un dedo de su mano. Además, el juvenil Matías Zimmerman, que llegó de manera temporaria a fines del año pasado, ya no continúa en el plantel.

Pico FC tienen un récord de 10 derrotas y 6 triunfos, por lo que se ubica séptimo en las posiciones con 22 puntos (el líder es Racing de Chivilcoy con 28 y lo siguen Ciclista Juninense con 27). En el fixture, los de Marcelo Germanetto volverán a jugar el martes 10 de visita ante Zárate Básquet, el jueves 12 irán contra Atlético Pilar mientras que el 17 volverán a jugar de local, frente a Villa Mitre de Bahía Blanca.

Fuente y foto: Fepamba

