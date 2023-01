Compartir esta noticia:











Ayer por la tarde se concretó la marcha convocada por la mamá, Silvana Capello, y la Asamblea Ni Una Menos Cipolletti, para exigir justicia a seis meses del femicidio de la estudiante pampeana.









El jueves a las 19 horas, en Cipolletti, se desarrolló una nueva marcha para pedir el esclarecimiento del crimen de Agustina Fernández, la joven pampeana que había viajado a estudiar a esa ciudad y fue asesinada brutalmente. Silvana Capello, la madre, pidió prisión perpetua para Pablo Parra, vecino de su hija y único imputado en la causa.

“El día que mataron a Agustina perdí el miedo, no le tengo miedo a nada”, expresó Capello a los medios locales.

“Agustina no está para defenderse, pero nos tiene a nosotras. Por eso todo el mundo me dice ´te vemos tan fuerte´. Es que quien va a hablar por ella sino no soy yo, que soy la madre”, manifestó la madre.

Capello se mostró esperanzada con la marcha de la investigación que determinó la imputación de Parra, y destacó a la brigada que se creó especialmente para seguir el caso de Agustina.

“La conformación de esa brigada fue un antes y después. De hecho, yo tuve otra fortaleza a partir de la charla con la Brigada. En las marchas ya no me veían llorando, porque me parecía que íbamos por buen camino”, dijo.

Por otra parte, volvió a mostrar sus sospechas sobre posibles cómplices de Parra al negar que «el acusado no actuó solo, y que hay más involucrados que pueden quedar expuesto y vulnerables a sufrir las consecuencias».

“Hay mucha gente cómplice que avaló y que se cree que por saber algo y no decirlo está libre de culpa y cargo. Me parece que el que hoy está durmiendo tranquilo, que no le vuelva. No se lo deseo a nadie”, expresó la madre.

Para Capello “hay gente que lo apoyó, lo asesoró y lo orientó, más allá de los padres, familiares y amigos, abogados o lo que sea, acá hay más gente”.

“Pero todo decanta. Tardó cinco meses esto, nosotros lo sabíamos desde hace mucho tiempo, decantó y va decantando, lo siento mucho por ellos”, advirtió.

