Sesiones extraordinarias: Juntos por el Cambio adelantó que no dará quórum

El diputado de la Coalición Cívica ,Juan Manuel López, aseguró que Juntos por el Cambio no se presentará en las sesiones para tratar el juicio a los miembros de la Corte.









La respuesta opositora contra la iniciativa del Gobierno no tardó en llegar, esta vez de manera colectiva. Al comunicado rubricado por los senadores de Juntos por el Cambio, que calificaron de «infame» el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, se sumaron las declaraciones del diputado Juan Manuel López. El jefe del bloque de la Coalición Cívica adelantó que los legisladores opositores no darán quórum en las sesiones extraordinarias convocadas, en sintonía con las declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta, quien subrayó que su espacio iba a oponerse en el Congreso para «evitar que atenten contra un poder del Estado».

«No le vamos a dar quórum a un Gobierno que quiere romper la división de poderes», señaló López en CNN Radio. El legislador, que ocupa el cargo de vicepresidente de Juicio Político en la Cámara de Diputados, consideró que en la discusión de la idoneidad de los magistrados el oficialismo pretende «mezclar temas económicos con un ataque directo a la Corte Suprema, y eso atenta contra la posibilidad de que exista un tribunal independiente».

El diputado nacional por Provincia de Buenos Aires resaltó que «el Gobierno no registró que en las últimas tres sesiones no tuvo quórum porque quiso imponer unilateralmente una agenda» y advirtió que «Juntos por el Cambio no va a acompañar ningún ataque a la Corte y no acompañará ninguna ley más hasta que esto no pare». Además del tratamiento de este juicio político, el Frente de Todos preparaba proyectos económicos como la actualización de impuestos, la reforma a la ley de lavado de activos y la prórroga de la moratoria previsional.

Finalmente, Juan Manuel López opinó sobre los fallos judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner y el Presidente: «Ella ha sido lo suficientemente inteligente para no desobedecer ningún fallo de la Corte y Alberto es lo suficientemente estúpido para desobedecer una cautelar».

Comentarios

