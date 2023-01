“Tenemos muchísimo apoyo en los distintos barrios y queremos llegar a la municipalidad”

Compartir esta noticia:











El diputado y precandidato a intendente de Santa Rosa, Martín Ardohaín, manifestó que hace más de un año viene recorriendo la capital pampeana y hablando con los vecinos. Pidió que los vecinos y vecinas vayan a votar el 12 de febrero

Se definió que habrá tres listas, dos radicales y una del PRO, por la intendencia de Santa Rosa.

Martín Ardohain irá junto a María Fernanda Oddi, en representación del Pro y tendrá que competir el próximo 12 de febrero en la interna de Juntos por el Cambio contra la fórmula Federico “Colo” Roitman – María Alejandra Pino; y la de Francisco Torroba – Romina Paci, por la UCR.

Ardohain habló con Plan B y sostuvo que “venimos trabajando hace más de un año con el equipo para Santa Rosa, arrancamos de cero pensando en que ciudad queremos, escuchando a los vecinos, caminando todos los barrios y así se empezó armar un proyecto en común, y gracias a eso ahora tenemos un gran equipo, reflejado en la lista de concejales con representantes de varios lugares de Santa Rosa”.

Destacó que “hoy Santa Rosa está rota, rota no solamente en el asfalto, las cloacas o el agua, sino en la concepción social, hoy vemos una sociedad que esta desintegrada y le echamos mucha de la responsabilidad al Estado Municipal y Provincial, estamos convencidos que la única forma de mejorar como sociedad y empezar a cuidarnos es con un Estado presente, cuidando a cada uno de los vecinos de Santa Rosa”.

Respecto a la lista expresó que “hay ciudadanos de toda Santa Rosa, hay profesionales, comerciantes, chicos que trabajan y estudian en la universidad que son el aire fresco de la campaña, referentes barriales que la pelean todos los días con las necesidades de la gente, estamos muy conformes, son personas que han estado desde el primer momento caminando Santa Rosa conmigo y cada uno aportando desde su conocimiento, su experiencia”.

“Tenemos muchísimo apoyo de los distintos barrios y con un solo objetivo que es llegar a la municipalidad y hacer ese cambio que la sociedad nos está pidiendo y que tiene que ver con un cambio no solamente de Santa Rosa, sino lo que soñamos en la provincia y el país. Claramente el país necesita un cambio, Juntos por el Cambio va a ser una opción en octubre y nosotros somos parte de ese proyecto nacional, y esperemos que se replique en la provincia y en la ciudad”.

Al ser consultado por las diferencias entre su lista y las otras dos listas radicales, expresó que “tenemos claro que es una interna y no vamos a hablar mal de nuestros competidores, pero si tenemos una impronta distinta, nosotros vamos por una transformación en serio. Uno de los candidatos es colega mío, y en la pandemia claramente yo tuve una diferencia grande ya que hice un rol de opositor fuerte, me opuse a un montón de cosas que no me parecían justas como tenernos encerrados durante más de un año, nos hemos quejado del Sicreb, un ataque al ciudadano que trabaja todos los días y que trata de salir adelante, hemos luchado por la Ficha Limpia el voto electrónico. Hemos ido marcando al gobierno un montón de pautas donde algunos otros dirigentes no se les escucha. Creo que eso pide la sociedad, una oposición fuerte que le marque el rumbo a este gobierno que nos llevó a una crisis social y económica sin precedentes y Santa Rosa no escapa de eso”.

Respecto a los hechos de violencia ocurridos en las últimas semanas en la capital pampeana, dijo que “como legislador yo he llamado al ministro de Seguridad muchas veces y ha brillado por su ausencia. Acá hay un Estado que está ausente, hay una permisividad y no solo en estos terribles hechos, sino también en hechos menos graves como el tránsito o que uno ve basura por toda Santa Rosa y eso pasa porque no hay un Estado que intente educar, convencer y modificar esa cultura, por eso nos involucramos ya que hay ciudades o provincias vecinas que lo están haciendo muy bien, trabajando con el vecino, formando conciencia, para ordenar, informar y que no haya más casos Lucio, a un año no tenemos el informe de salud, de educación, ni de seguridad que le pedimos a los ministros, ni siquiera sabemos que cambio para que no hayan más casos”.

Ardohain pidió que “Hay que ir a votar, el Gobierno Provincial ha desdoblado las elecciones en una clara estrategia de despegarse del proyecto nacional, donde ellos son parte de ese fracaso estruendoso de la economía y lo social. El pampeano sabe que es una estrategia para que la gente no vaya a votar, pero tenemos que ir y mostrarle al Gobierno Provincial que no estamos conforme con este rumbo y que, si no cambia, el pampeano y el santarroseños le vamos a decir basta”.

