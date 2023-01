Habló la madre del joven golpeado por patovicas: “quisieron amedrentarnos para no declarar”

Compartir esta noticia:











Mabel Fornasari, madre de Hugo Ayrton Acosta Fornasari, contó que ampliaron la denuncia contra la seguridad privada y el dueño del boliche YES, por la golpiza que sufrió el joven en la madrugada del jueves pasado.









El joven realizó una ampliación de la denuncia que había radicado el jueves pasado en la Seccional Primera de Policía luego de la golpiza recibida por los patovicas del boliche bailable YES.

“Los golpes que le dieron en la cabeza ahora están apareciendo los moretones que están bajando desde la cabeza a la cara, tiene una hematoma en uno de sus ojos, en la cara todavía tiene lesiones en los labios, marcas en el cuello, moretones en un brazo y lastimaduras en las rodillas”, dijo la madre, Mabel Fornasari, a Plan B Noticias.

La mujer contó que a partir de la declaración pudieron tomar conocimiento de «los nombres de los agresores». Son tres personas, dos hombres y una mujer.

De acuerdo a la versión de la denunciante la situación se originó en el interior del boliche y aseguró que «hay testimonios de personas que vieron lo ocurrido en el lugar».

Consultada por los motivos dijo que «fue de la nada» y reprochó que cuando se dio a conocer el hecho dijeron que su hijo había “acosado” a una chica dentro del boliche. “Fue en parte para desviar la atención de lo ocurrido», consideró la mujer y agregó que su hijo “estaba acompañado de la novia”.

De todos modos planteó que los patovicas «no deberían manejarse así » y denunció que “lo que quisieron hacer es amedrentarnos a nosotros para que no denunciáramos en la policía”. También consideró que los efectivos policiales presentes en la puerta del boliche “se comportaron mal” frente al reclamo de los denunciantes.

Fornasarí apuntó no solo a la seguridad privada del local, sino también al propietario del local, por no querer facilitar los registros de las cámaras. «Se las pedí y tenía que ir con un escribano que me costaba 75 mil pesos, y sin garantía de que me las fueran a dar”, aseguró. Además le reclamó que “no se comunicó ni se hizo cargo de nada de lo ocurrido”.

De todos modos las filmaciones ya fueron puestas a disposición de la Fiscalía, información confirmada por la propia denunciante.

