Un emprendedor pampeano construye copas del mundo en yeso

Compartir esta noticia:











Marcelo Alejandro “Cordobes” Rodríguez es un piquense que vive en el barrio Sur y se dedica a construir adornos de jardín en cemento. Después del mundial, empezó a hacer copas del mundo que tienen un valor de 5.500 pesos y en la feria que hubo en el parador fue todo un éxito.

“Yo me dedico a construir adornos de jardín en cemento como fuentes, cigüeñas, flamencos, macetas, loros, etc. Después del mundial me contacté con un chico de Río Cuarto que hace trabajos en yeso y me explicó como hacer las copas. Aprendí y ahora estoy vendiendo muchas”, contó Rodríguez a INFOPICO RADIO 99.9

“Estuve en el parador el fin de semana y las vendí a todas. Tengo varias encargadas por jóvenes y también por personas grandes”.

Marcelo adelantó que “voy a seguir con las copas y otras figuras en yeso porque hay muchas cosas que se pueden fabricar. Se necesita tiempo para el secado del yeso, pero en el día puedo hacer varias copas” “Toda la familia colabora en el emprendimiento y trabajamos juntos. Yo me vine de Córdoba hace muchos años y acá formé mi familia”.

Dirección de la casa de Marcelo donde vende las copas y sus trabajos en cemento: calle 272 número 1373 entre 225 y 229, Barrio Sur.

Teléfono: 15644067.

Fuente y foto: Infopico.com

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios