Maquieyra pide por la ley Lucio, pero su sector político anunció que frenará el funcionamiento del Congreso

El pampeano aseguró que al Presidente no le “importa la ley Lucio”, por no incluirlas en las extraordinarias, que, a su vez, su partido frenará hasta que se retire el juicio político a la Corte.









Martín Maquieyra, demanda la aprobación de la ley en el senado de la Nación para poder implementar las capacitaciones al personal de niñez y adolescencia para la atención de denuncias, similar a lo que platea la Ley Micaela, sobre la formación para la atención de la violencia de género.

Aunque Fernández la hubiera incluido en sesiones extraordinarias, la ley Lucio no se habría tratado, ya que Juntos por el Cambio anunció que frenará el funcionamiento del Congreso de la Nación hasta que se retire el juicio político a la Corte Suprema.

Martin Maquieyra manifestó que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, no incluyó el tratamiento de la Ley Lucio en la sesión extraordinaria que se realizará entre el 23 de enero y el 28 de febrero. El proyecto tiene media sanción en la Cámara de Diputados y necesita el tratamiento en la Cámara de Senadores para que sea ley.

“Es lamentable que el presidente no incluya el tratamiento de la Ley Lucio en el Senado. Necesitamos con urgencia que se trate cuando antes en la sesión para que finalmente sea ley. Lo único que falta es que los senadores aprueben el proyecto, no entiendo por qué el presidente decide no tratarlo”, enfatizó Maquieyra.

Maquieyra presentó el proyecto de ley el 15 de diciembre de 2021 y se aprobó en Diputados un año después, el 9 de noviembre de 2022 por unanimidad de todos los bloques. Un hecho histórico que demuestra la importancia de la Ley Lucio.

“Vamos a seguir reclamando para que lo traten. Junto a la familia Dupuy hemos hecho un esfuerzo enorme para tratarlo en un año y necesitamos que el Senado la apruebe con urgencia. Esperamos que el presidente reconsidere este hecho y lo incluya en el temario”, dijo el precandidato a gobernador del macrimso en La Pampa, Martín Maquieyra.

