Otra vez en campaña, viralizan foto de silla de ruedas con asiento de plástico: no es un error, es una solución para algunos pacientes

En las últimas horas se desató un debate por una silla de ruedas fotografiada en el Hospial Lucio Molas de Santa Rosa, que tiene como asiento otra silla, de plástico, y se lo quiso atribuir a un “arreglo a lo argentino”, pero se falta a la verdad: la explicación.

La foto se vuelve a viralizar en la previa de una campaña electoral. Ya ocurrió en octubre de 2021, a un mes de la legislativa. En ese momento, la viralizó Juntos por el Cambio La Pampa.









La silla de ruedas que tiene un asiento de una silla de plástico no se enrola en “lo atamo’ con alambre” ni en la “avivada argentina”. Tiene una explicación y un uso en salud pública de La Pampa.

La silla fotografiada en el Lucio Molas no es parte de una desidia, desinterés o desatención, ni grafica el nivel de la salud pública pampeana. Por el contrario, es una solución para personas que no pueden levantarse y quieren higienizarse.

La explicación, que pocos acompañaron con la “foto denuncia”, es la siguiente:

“Para quienes no conocen la utilidad de estas sillas, ‘son muy útiles, se pueden mojar’. Es porque hay pacientes que no pueden levantarse para darse una ducha y estas sillas permiten que se los lleve y acompañe para su higiene personal, haciendo posible acceder al confort (incumbencia de Enfermería) también cuidando así de los recursos materiales (que no faltan en nuestra salud pública, pero, como son bienes del Estado (son de todas las personas que lo necesitan) y no deben ser mal utilizados. Quise escribir solo unas palabras con la intención de acompañar y agradecer a personas líderes de Enfermería que nos llenan de orgullo y enaltecen nuestra profesión, como vos Manuela”, escribió la licenciada Marcela Meder.

Y también hay una explicación oficial, ya que la operación de prensa, se vuelve a repetir en campaña electoral.

Antecedentes

En 2021, cuando Daniel Kroneberger se candidateaba a la senaduría y Martín Maquieyra a la diputación, los legisladores provinciales de Juntos por el Cambio hicieron una difusión similar sobre una foto parecida. Hasta pidieron informes al ministerio de Salud.

Hoy, en otra campaña electoral, se vuelve a viralizar la imagen. Tanto para esa foto, cómo para esta nueva, hay una explicación oficial y sanitaria.

El director del Hospital Lucio Molas, Raúl Álvarez, le dijo a Plan B Noticias que la silla de rueda de plástico que fue fotografiada y viralizada fue donada por una asociación civil y se utilizan para el traslado dentro de las instituciones.

“Son sillas de traslado que fueron donadas en 2019 por CILSA y tienen esa característica especial, que tienen esa confección para ser prácticas, ágiles, no se pliegan, son angostas y pasan por las puertas así como están. Algunas de ellas son utilizadas para higienizarse”, indicó.

“Son sillas que son confeccionadas de esa manera, no es que fueron armadas por nosotros de esa manera”, aclaró Rául Álvarez.

“Tenemos un parque de 43 sillas de ruedas divididas en todos los servicios del hospital”, añadió.

Donación

La organización no gubernamental CILSA entregó el 4 de junio de 2019 sillas de ruedas al hospital Lucio Molas, de un total de 150 donadas en toda La Pampa.

En junio de 2019, la referente de CILSA María Laura Militano explicó a Plan B que “tenemos distintos tipos de sillas de ruedas. Están las comunes, sillas de ruedas para parálisis cerebral con cinturón de seguridad y apoya cabezas, sillas de rueda todo terreno para personas 100% autónomas y sillas de ruedas para instituciones, que son de traslados. En ese sentido, vamos a entregar cinco acá en el hospital, para traslados de un área a otra. En ese caso, son para sillas de ruedas para adentro de las instituciones”.

Entre ellas estaban las de plástico que fue fotografiada y motivó el pedido de informes de la oposición en la Legislatura Pampeana.

