Berhongaray visitó Eduardo Castex y propuso el Juicio por Jurados para los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito

El candidato a Gobernador por la Lista A, Martín Berhongaray, visitó la localidad de Eduardo Castex donde fue recibido por la Intendenta Mónica Curutchet que le expresó su apoyo de cara a las elecciones internas del 12 de febrero.

De la reunión a la que Berhongaray concurrió en compañía del candidato a diputado Sergio Pregno, también participaron el Secretario de Gobierno del citado Municipio Luis Ordóñez y la Secretaria de Acción Social Carmen Rajo, y Agustina Rivera directora de prensa.

En la jornada previa, Martín Berhongaray junto a los candidatos Romina Mota, Rubén Prieto y Javier Couly recorrieron Doblas y Macachín.









En Doblas y en compañía de Guillermina Kenny y Nidia Gies conversaron con Jorge Paéz en la Cooperativa Apícola, se reunieron con el presidente del Centro de Jubilados Bonifacio Linera y miembros de la mesa directiva, participaron de una entrevista radial con Jorge Ozán, y finalmente compartieron un encuentro con varios integrantes de la lista local como el candidato a intendente Darío Monsalvo, a concejales Valeria Flach y Teresa Gies, y a jueza de paz Marina Gallego.

Sobre la actividad Berhongaray comentó que “fue una jornada muy positiva y me dio mucha alegría encontrarme con buenos amigos como Leo Gordillo a quien hacía tiempo no veía y con un afiliado que me recordó muchas anécdotas con mi padre, Amador Crespo y su hija Elsa”.

A continuación se dirigieron a Macachín donde, junto a Poli Altolaguirre, expusieron los principales ejes de la gestión en la que se está trabajando para La Pampa, primero en el salón que abrió la lista local encabezada por Martín Mujica, y finalmente en el Comité UCR fueron recibidos por su presidenta Viviana Martín, por el ex candidato a intendente Carlos Suarez, la concejal Analía Mujica, Gustavo Fermanelli, Gustavo García, entre otros dirigentes y afiliados.

Uno de los ejes centrales que desarrollaron Berhongaray y Altolaguirre tiene que ver con la necesidad de mejorar los mecanismos de transparencia, facilitando los procedimientos para que cualquier ciudadano pueda consultar la información sobre la afectación de los recursos fiscales y estableciendo procedimientos eficaces para lograr una rápida y eficaz sanción de todas las inconductas y delitos cometidos por quienes administran fondos públicos.

Sobre el particular Berhongaray sostuvo que “Voy a impulsar en La Pampa una reforma del procedimiento penal para implementar el sistema de juicio por jurados para los delitos cometidos por funcionarios públicos o que perjudiquen al Estado”.

Agregó que “como mejor que decir es hacer, ya tengo el proyecto listo sobre la base del proyecto de ley que presenté cuando era diputado provincial”. Aseveró que “hace rato que estoy convencido de que la participación activa de los ciudadanos en la administración de justicia a través de los jurados populares, va a ayudar a corregir muchas fallas del sistema, entre ellas, va a suplir la lejanía que percibe gran parte de la sociedad sobre todo cuando son enjuiciados los funcionarios públicos por hechos de corrupción, donde hay una creencia extendida de que esas investigaciones siempre quedan impunes”.

