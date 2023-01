Encajó el auto en un “cráter” sin señalizar en pleno centro de Santa Rosa

Compartir esta noticia:











Un automovilista terminó con el auto dentro de un pozo tapado por el agua. Por la profundidad, el vehículo quedó encajado.

Un automóvil marca Audi quedó encajado en un pozo que hay en el asfalto de la calle Escalante casi Centeno de Santa Rosa.









Pasadas las 10:30 de este miércoles, el vehículo circulaba por el lugar, donde se ve un pozo lleno de agua, pero no se puede apreciar la profundidad.

Además, al haber autos estacionados a ambos lados de la calle, no quedaba otra que circular por el medio.

Plan B Noticias pudo ver cómo el vehículo quedó inmovilizado al encajar el tren delantero en el pozo.

Con la ayuda del conductor de una camioneta que pasaba por el lugar, intentaban retirarlo.

“No se ve nada, podrían señalizarlo. Cuando venía, había un auto estacionado en cada mano y a mi derecha circulaba otro. No me quedó otra que pasar por ahí, lo que no sabía, es que había semejante pozo”, dijo el conductor del auto encajado.

