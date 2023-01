El tuit viral sobre un alquiler en Neuquén: “merqueros no quiero, hay que arreglar el patio y sacar las cucarachas”

Compartir esta noticia:











Una usuaria de la red social Twitter compartió imágenes de un intercambio que tuvo con un propietario que quería rentar su departamento y en Neuquén y generó numerosos comentarios por lo insólita de la situación.

Todo comenzó cuando la usuaria @sofi_avilez escribió «Creo que encontré el monoambiente de mis sueños», junto a una serie de capturas de pantallas de un intercambio en Whatsapp en el que el propietario de una deteriorada vivienda habla de las condiciones para acceder a la misma.

«Hay que hacerle cosas al departamento, me lo entregaron así, por eso no pido mes de depósito. Con el mes de depósito se tiene que hacer las cosas que faltan porque ni los focos me dejaron», comienza diciendo el dueño del lugar, que como «atención» ofrece fijar un alquiler por 30 mil pesos en los dos meses iniciales, para subirlo a 40, a partir del tercer mes. De este modo, da a entender que con apenas 30 mil pesos, el inquilino podrá arreglar el espacio que, tal como se muestra en las fotos, está en un estado deplorable.

«Tiene patio compartido atrás y adelante», especifica el oferente antes de remarcar: «Ah, se me olvidó: mi único requisito es que el que alquila no tome merca». «Podés fumar flores, chupar, cosa tuya, pero merqueros no quiero», enfatizó antes de explicar los motivos de esa determinación. «No pagan en tiempo y forma porque se la toman, ya me pasó con tres inquilinos diferentes».

Tras compartir ese argumento, el propietario busca convencer a quien consulta para que alquile la vivienda al manifestar: «Es más, te puedo dejar los dos primeros meses en 30 mil pesos, pero después son 40». Pero eso no es todo, para hacer más «tentadora» la propuesta agrega: «Y teniendo en cuenta que no te pido depósito, para que con ese dinero se arregle el departamento».

Acto seguido aclara como si fuera un pequeño detalle: «Tengo un problema sí, me cortaron el gas hace un par de días». Luego señala: «Estoy en la cochina miseria… hasta 30 me bajo, así se arregla un poco en unos días. Lo pinto mañana, me conseguí pintura».

«Le falta un poco de cariño», acota, para luego confesar: «Pasa que el año pasado se me prendió fuego donde vivo, el monoambiente de al lado de ese y afectó no solo la instalación eléctrica -por eso los cables-, sino que me arruinó también porque se me quemó todo».

«Hasta 25 (mil pesos) te puedo hacer el primer mes, después 30 (mil pesos) y, cuando pueda poner gas – que debe ser a fines de marzo-, 40 (mil pesos)», propone como última oferta, publicó LM Neuquén.

Ya como si no fuera suficiente, el dueño envió un audio en el que se lo escucha decir: «Hay que arreglar el patio, limpiar el patio, hay que sacarle las cucarachas. Compré un coso mata cucarachas, pero no lo he puesto todavía». «Arriba, el tanque de agua está sobre un pallet. Hay que cambiar el pallet porque está viejo, está que se quiebra», añadió.

En pocos días, la publicación cosechó 39.500 likes, más de 2.300 retuits, más de 300 comentarios y alcanzó casi a dos millones de personas.

