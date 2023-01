Maquieyra apeló al voto anti K: “recorrí seis veces la provincia”

Compartir esta noticia:











El precandidato a gobernador del PRO en Juntos por el Cambio, Martín Maquieyra, cuestionó a los gobiernos peronistas y apeló a la grieta para buscar el voto del peronista no kirchnerista.

Como en 2021, pidió el voto del peronismo y eligió la estrategia de diferenciar a La Campora del resto del justiciliasmo: “no tenemos la mirada populista que tiene La Cámpora y que el peronista tradicional le da mucho descrédito porque no es el peronismo republicano que formó esta provincia y la Nación”, señaló en declaraciones a InfoPico Radio.









– ¿En la recorrida que están haciendo por la provincia, qué lectura haces?

– Hace seis años que recorro la provincia: 200 mil kilómetros de historias de pampeanos que se vienen repitiendo y empeorando. De una provincia que tuvo los mejores índices de calidad educativa, la mejor salud del país….eso ya no existe. Y lo peor de todo es el éxodo de los jóvenes que se van y no vuelven porque no consiguen un trabajo.

Pero la buena noticia es que podemos volver a ser esa provincia pujante porque tenemos la fuerza y el empuje de los pampeanos y tenemos una posibilidad única este 12 de febrero de empezar con ese cambio.

Martín, ¿qué políticas pensás para la producción, la industria, el campo?

– Sobre todo acompañar. Hace unos días nos vino a la provincia Horacio Rodríguez Larreta y visitamos el sector ganadero: yo le contaba que lo que necesitamos los pampeanos es que nos dejen producir, exportar, porque eso genera mucho empleo. En La Adela, en el frigorífico, se están preparando hace cinco años para exportar: lo único que necesitan es que le den la habilitación. La otra cara es la del presidente de la Nación que después de visitar otro frigorífico en nuestra provincia, pero a los meses les dijo a los pampeanos que había que cerrar la exportación para bajar el precio de la carne. En cambio, la carne subió y debieron despedir a muchos trabajadores pampeanos.

Para eso tenemos un plan productivo centrado en hacer todo el ciclo ganadero, en que el mundo conozca que la producción pampeana a pastura fija carbono y es mucho mejor ambientalmente. Necesitamos que eso se sepa en el mundo.

Producción

Maquieyra señaló que “necesitamos que se haga un trabajo para poder sacar la producción por los puertos: el campo es el único sector que no le pide subsidios al gobierno” “Eso mismo pasa con los comerciantes y con las PYMES: el sector privado es el que va a hacer crecer a la provincia”.

El legislador nacional indicó que “nuestro principal eje es el educativo. Lograr un nexo entre los chicos del secundario y de la Universidad para que los chicos estén preparados para poder ingresar a un trabajo. El último año del secundario tiene que reformularse y tienen que fortalecerse las prácticas pre profesionales” “La Universidad de La Pampa tiene un gran potencial en ingeniería, informática, pero no hay políticas de nexo con el sistema educativo”.

Por último dijo que “hay que fomentar el trabajo de programación, ya que los chicos se pueden quedar en la provincia trabajando para cualquier empresa del mundo, pero necesitamos una buena conexión a internet: hay que invertir”.

