Abigail Páez contó cómo golpeó a Lucio Dupuy el día de su muerte

El 7 de diciembre, Abigail Páez, decidió declarar en el juicio que la tiene como acusada junto a la madre de Lucio Dupuy, Magalí Espósito Valenti, por homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante.

Sin aceptar preguntas, Páez señaló que el 26 de noviembre del llevó al trabajo a Magdalena y luego volvió a su casa para “cuidar a Lucio”.









Respecto del momento de la muerte, dijo que lo golpeó “porque se mandó un moco. Entonces lo tomé del brazo y le pegué varias pataditas en la cola. Fue todo muy rápido, no sé. Le pegué y no medí donde, ni sé por qué tampoco. No le encuentro una explicación todavía”, dijo Páez.

Lucio Dupuy falleció ese mismo día en Santa Rosa a causa de los golpes. Luego se supo que tenía signos de violencia física y violencia sexual, de vieja data.

“No le encuentro una explicación todavía. Sé que lo lastimé, me di cuenta en el momento e intenté remediarlo. Luego, lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Él intentaba hablar, estaba consciente todavía. Se bañó parado. El me intentaba hablar, como para decir algo, pero no le salían las palabras”, agregó.

“Cuando estábamos en la ducha, él se estaba bañando parado. Como vi que se estaba debilitando o desvaneciendo, no sé, lo saqué de la ducha, lo tapé con su toallón y lo llevé a mi pieza. Después lo senté en la cama y me fui a buscar ropa a su pieza para cambiarlo, lo más rápido posible porque era una situación muy desesperante en la que no sabía cómo reaccionar, ni que hacer para que él se recomponga”, continuó la acusada.

Páez, en medio de un llanto constante y ante el silencio de toda la sala, contó cómo Lucio perdió el conocimiento: “Cuando voy a buscar ropa para cambiarlo escucho un golpe y cuando vuelvo lo veo que están él estaba tirado en el piso, sin reacción. De cara al piso. Ni siquiera había apoyado las manos. Como si estuviese desmayado, no sé. Entonces yo por el mismo temor lo toqué con el pie para ver si reaccionaba y vi que no tenía respuesta de él, entonces me acerqué y lo di vuelta, lo puse boca arriba”, resaltó.

“Le intente hacer RCP. No sé si lo hice bien o mal o si pudo haberlo lastimado más porque no sabía cómo hacer la maniobra como correspondía”

“En ese momento, lo levanté a upa y traté de ponerlo en mi hombro para que estuviera bien acomodado y no se me cayera. En ese momento el vómito cuando estábamos por salir de casa, no sé si en el comedor. Largó como una bilis, un vómito transparente. Y nada, después lo llevé a la salita. Ahí llegamos al hospital y me dijeron que había fallecido, que no tenía vida”, relató.

La declaración de Páez fue difundida este viernes por el portal infobae

Por el crimen de Lucio están acusadas su madre, Magdalena Espósito Valenti (25 años), y su pareja, Abigail Páez (28).

El pequeño murió la noche del viernes 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa. El deceso fue certificado por un médico del hospital Evita, ya que había sido trasladado hasta allí para su atención. En realidad, Páez lo llevó primero en brazos hasta la posta sanitaria del barrio Río Atuel, pero como el lugar estaba cerrado, dos vecinos la acercaron en auto hasta el citado nosocomio.

Blanco Gómez representa a Páez, De Biasi a Espósito Valenti, y Aguerrido a Christian Dupuy, el papá de Lucio (no asistió a la audiencia).

Espósito Valenti está acusada por el Ministerio Público Fiscal de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización y con acceso carnal vía anal y oral; agravado por ser la ascendiente (progenitora), por ser cometido por dos personas y por existir convivencia entre ella y la víctima menor de 18 años; todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía.

En tanto a Páez se le imputó abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización y con acceso carnal vía anal y oral; agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia entre ella y la víctima menor de 18 años; todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía.

