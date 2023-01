La lluvia trajo un poco de alivio a la provincia

Compartir esta noticia:











Este viernes llovió en buena parte del territorio provincial. Conocé los principales registros en las localidades pampeanas.

Los datos registrados desde las 9 del jueves hasta las 9 de este viernes son los siguientes:

Departamento Conhelo: M. Nievas 55; Rucanelo 55; E. Castex 55; Winifreda 78; Conhelo 90; Mayer 60.

Departamento Loventue: L. Toro 60; Telen 50; Loventuel 70; C. Quemado 25; Victorica 55; P. C. El Durazno 23; P. C. Victorica 58 .









Departamento Toay: Toay 40; Naico S/D.

Departamento Capital: Santa Rosa 35; Anguil 30.

Departamento Catriló: Catrilo 37; Lonquimay 25; Uriburu 38; La Gloria 50; P. C. Catrilo 30.

Departamento Atrecó: Cereales 19; Rolon 21; M. Riglos 28; P. C. Rolon 20; Anchorena 25; Macachin 20; P. C. Anchorena 22; Doblas 30.

Departamento Rancul: Chamaico 43; P. Huinca 41; Rancu l37; La Maruja 12; QuetrequenS/DFoster S/D; Parera 40; P. C. Ing. Foster S/D; Caleufu 40; El Tala S/D

Departamento Realicó: Maisonave S/D; A. Italia 25; Realico 55; E. Martini 47; A. V. Praet S/D; I. Luiggi 53; Falucho S/D; . C. Realico 60; Ojeda S/D .

Departamento Chapaleufú: H. Lagos Ceballos 28; Sarah S/D; Vertiz 33; B. Larroude 18; P. C. F. Pampa 1; I. Alvear 12.

Departamento Trenel: Arata 65; Trenel 45; Metileo 55.

Departamento Maracó: Speluzzi 43; Gral. Pico 44; Trebolares S/D; P.C Trebolares 22; Agustoni 40; Dorila 60.

Departamento Quemú Quemú: V. Miraso l75; M. Cane S/D; C. Baron 52; Relmo 77; Q. Quemu 27.

Departamento Utracán: Gral. Acha 36; Quehue 37; A. Roca 42; C. S. Maria 55; Unanue 67; P. C. P. Buodo 5.

Departamento Guatraché: Guatrache 40; C. Sta. Teresa 15; Alpachiri 40; P. C. Guatrache 35; Gral. Campos 48; Peru 66.

Departamento Lihuel Calel: Cuchillo Co 17.

Departamento Hucal: Abramo 55; Gral. San Martin 38; Bernasconi 50; J. Arauz 36; P. C. J. Arauz 30.

Departamento Caleu Caleu: La Adela 18; P. C. La Adela 18.

Departamento Chicalco: La Humada S/D; A. Del Aguila 2,5

Departamento Chalileo: Sta. Isabel 7; E. Mitre S/D; A. SoloS/D La Pastoril S/D

Departamento Puelén: Puelen 25; Casa de Piedra S/D; 25 De Mayo76 P. DiqueS/D; Colonia Chica S/D; Chacharramendi 40.

Departamento Limay Mahuida: L. Mahuida 41; La Reforma 38.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios