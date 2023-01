UTELPa sale al cruce de Maquieyra: “su gobierno cerró la paritaria nacional”

Compartir esta noticia:











La Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa criticó al precandidato a gobernador del PRO, Martín Maquieyra, por criticar la educación y le recordaron que Mauricio Macri cerró las paritarias docentes.









El documento, dice:

A partir de su candidatura a gobernador, Martín Maquieyra habla de faltas en el sistema educativo pampeano, de necesidad de acompañamiento a docentes y de mejorar condiciones en paritarias, pero se olvida que fue su partido político (Juntos por el Cambio) en la gestión de Mauricio Macri quien cerró la paritaria nacional, perjudicando no solamente a las y los estudiantes sino también a las y los trabajadores de la educación.

Como sindicato son 35 años de luchas que sin dudas generaron cientos de logros para las y los trabajadores de la educación, hasta el momento llevamos 167 acuerdos paritarios que no son más que beneficios y mejoras en el sistema educativo pampeano, ejemplo a nivel nacional no solo desde el aspecto económico sino fundamentalmente en cuanto a mejores condiciones laborales.

Asimismo, destacamos los más de 16 años ininterrumpidos de paritaria provincial, y los acuerdos nacionales que sirven como marco de acuerdo para discutir en el ámbito provincial. Seguiremos defendiendo las políticas públicas de gobiernos nacionales que no dejan afuera a la educación, que no desfinancian y que no cierran ministerios.

La UTELPa apunta a una educación pública y de calidad, y en esa senda seguirá transitando, sin olvidarnos que quienes vienen con recetas mágicas desde la Capital Federal promueven la educación privada, a la que solo puede acceder un sector de la sociedad.

Un claro ejemplo de nuestro trabajo fue el último acuerdo paritario, donde se consiguió que los salarios estén por encima de la inflación, una suma compensatoria de $45.000 (el doble del año anterior), con aumentos mensuales y acumulativos, un inicial garantizado que supera la canasta básica, remunerativo y bonificable para toda la escala docente, aumento de más del 500% en las Asignaciones Familiares, incremento de más de un 130% de Incentivo Docente y adicional por Conectividad, además, todos los beneficios se transfieren también a nuestrxs jubiladxs.

Una vez más ponemos en valor la paritaria provincial, con años de negociaciones con las personas involucradas sentadas en la mesa, y sin depender de una decisión política, como ocurrió en 2019 con Mauricio Macri como presidente de la Nación, cerrando la paritaria nacional, perjudicando al sistema educativo y empobreciendo a las y los trabajadores.

