Fuerte gesto de la derecha uruguaya en favor de la ocupación británica en Malvinas

Tres diputados uruguayos aceptaron la invitación del gobierno de las Islas Malvinas para realizar una visita. Entre ellas, la diputada que le deseó un “happyfalklanday” a Inglaterra. El progresista Frente Amplio no aceptó la invitación inglesa.

Tres diputados de la derecha uruguaya viajan a Malvinas invitados por el gobierno británico en las islas.









“Es una invitación que recibimos de la Embajada Británica, es una actividad que se hace anualmente, donde se invita a distintos actores de la vida del país: periodistas, empresarios, dirigentes políticos y parlamentarios de todos los partidos han concurrido en el pasado. Nos parece que es una buena instancia para conocer la realidad de las islas”, dijo el diputado del derechista partido colorado, Felipe Schipani.

Al ser consultado sobre si esto significa reconocer la soberanía inglesa sobre las islas, Schipani dijo que no. “Defiendo la postura histórica de Uruguay, desde que suscitó el conflicto, pero me parece que tampoco podemos pretender aislarnos y no aceptar una invitación que no supone ningún condicionamiento”, resaltó.

Además de Schipani, viajan la diputada de Cabildo Abierto, Silvana Perez Bonavita, el diputado nacionalista Pedro Jisdonian y el diputado suplente Luis González del Partido Independiente.

Pérez Bonavita protagonizó el año pasado una polémica cuando escribió “#happyfalklandsday” en su cuenta de Twitter, en respuesta a la celebración del gobierno inglés que conmemoraba el descubrimiento de las islas.

Por esto, el senador Guido Manini Ríos escribió una carta al embajador argentino en Uruguay, Alberto Iribarne, donde aclaró que la posición del partido es la de defensa de los derechos argentinos sobre las islas.

El Frente Amplio no aceptó la invitación de la Embajada Británica para viajar a las Malvinas, por entender que la soberanía la tiene Argentina.

El diputado del Movimiento de Participación Popular, Sebastián Valdomir, dijo que no se ha discutido en la bancada, pero remarcó que “la soberanía de las islas radica en la República Argentina”.

“Nosotros estamos en contra de que existan colonias en nuestra región, y es uno de los últimos emplazamientos coloniales, a muy poca distancia del territorio y dentro del mar territorial de la República Argentina”, explicó el frenteamplista.

Fuente: https://agendamalvinas.com.ar/

