Fuerte choque en la Ruta Nacional 152 en cercanías de Casa de Piedra

Colisionaron una Renault Kangoo y una Volkswagen Amarok. No hubo heridos de gravedad.

El sábado por la tarde, se produjo un fuerte choque en la Ruta Nacional 152. En el kilómetro 160, colisionaron dos camionetas, una Renault Kangoo y una Volkswagen Amarok.

Si bien no hubo heridos de gravedad, los daños materiales de los vehículos fueron de consideración.

La camioneta Amarok que se conducía de Bs As a Bariloche, perteneciente a Seguridad Aeroportuaria, impactó contra la Kangoo, donde viajaba una familia que se dirigía de Junín de los Andes a Bs As, publicó AM 900, de 25 de Mayo.

El accidente ocurrió en la tarde del día sábado, en la Ruta Nacional N° 152 en cercanías de Casa de Piedra.

Si bien los dos rodados quedaron con daños, afortunadamente los ocupantes sólo sufrieron heridas menores. (Fuente y foto: Radio Municipal AM 900 – 25 de Mayo).

