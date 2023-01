Crimen de Lucio Dupuy: demanda a funcionarios de Salud y pedido de juicio político a la jueza de Pico

Compartir esta noticia:











El abogado de la familia de Lucio Dupuy anticipó que hará una denuncia penal contra funcionarios del ministerio de Salud por la muerte del niño. También descartó responsabilidades en el ministerio de Educación y en Niñez y Adolescencia.

El abogado querellante, José Mario Aguerrido, cuestionó a los 30 diputados y diputadas por no investigar a la jueza Clara Pérez Balleser y anticipó una denuncia penal contra funcionarios del Ministerio de Salud.









“Vamos a tener un año arduo con todo lo derivado con el tema Lucio. Vamos a solicitar investigación criminal para determinar si en el ámbito de salud hay funcionarios que tienen responsabilidad penal, en referencia a los que pudieran haber abordado a Lucio en las ocasiones en que entró traumatizado a distintos lugares”, declaró en el programa Las Dos Verdades que se e mite por Radio Mitre Santa Rosa (100.9).

Por el crimen están acusadas la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigáil Páez.

– ¿Y la responsabilidad de Educación?

– Educación no va a ser denunciada. Una maestra no está capacitada para determinar con un dibujo si un niño es maltratado o abusado. Eso surgió del mismo juicio, por declaraciones de una psicóloga y de una maestra.

Hay otra cuestión, cuando Lucio era maltratado era sustraído de su cotidianeidad. Una mamá declaró en el juicio que Lucio no faltaba mucho, pero cuando faltaba, faltaba muchos días. Y en el chat entre ellas se lee que había un maltrato y estaba todo este manejo, este armado, de no sacarlo y no mostrarlo cuanto tenía algún golpe, de decirle que tenía que contar que se cayó jugando a la pelota, de un árbol. Incluso la misma familia paterna nunca advirtió nada. No tenemos elementos para decir que hubo responsabilidad en Educación.

Posiblemente haya que ajustar protocolos, capacitar al personal para que a partir de dibujos pueda determinar si hay algún maltrato

– ¿Y Niñez y Adolescencia?

– No, Niñez y Adolescencia, si hubieran funcionado las alarmas de Salud, y hubiera pasado esto, si había responsabilidad en ese sector. Pero acá no funcionaron las alarmas de Salud. El sistema de protección de niñez y adolescencia, no tuvo nada que ver porque nadie les avisó. No es que no hicieron nada, nunca la pusieron en conocimiento de un chico maltratado. No hicieron nada porque no sabían nada. El nudo de la cuestión está en salud

– ¿Y el juicio político a la jueza Pérez Ballester?

– Los que tienen que llegar a la jueza son los 30 diputados. Una provincia que se crea institucionalmente sana tiene que determinar de manera unánime en la Cámara de Diputados la realización de un juicio político a la jueza Ana Pérez Ballester

A mí me llama la atención que muchos diputados y diputadas se llenan la boca hablando de los niños y no hicieron nada. Por lo menos hay que investigarla. Darle la posibilidad que de las explicaciones, pero hay que hacer el juicio. Es grave lo que pasó en Pico con Lucio, se le cambió al chico el centro de vida, hablan de un acuerdo, de reintegrarle un chico a una madre que en los últimos dos años había abandonado al hijo para irse de mochilera.

Lo normal es empezar un régimen de revinculación, verlo cada determinado tiempo. Ahora, entrégale de una, no es lo habitual. Los tíos de Lucio lo entregaron porque estaban asustados, porque esta mujer los amenazó (Magdalena Espósito Valenti) con denunciarlo por abuso, un abuso que no existió. Ellos terminan rindiéndose, no es que lo entregan de manera voluntaria. Y los más grave es que el padre de Lucio no intervino en ese expediente. Hay elementos para plantear un juicio político y tiene que ser unánime. No es para condenarla de antemano, es para que se defienda y se determinen responsabilidades. No es una cuestión de bloques, es una política de estado. No jodamos con la protección de los chicos, de eso se trata.

– Y hay diputados de varias extracciones políticas…

– Esto no es contra uno o contra otros, nos importa muy poco de qué partidos son. No sé qué esperan los diputados de la provincia de La Pampa ¿Qué está esperando el Poder Ejecutivo para pedir el juicio político? ¿Qué están esperando para demostrar que les interesa la salud de todos los pibes de La Pampa? ¿Qué pretenden, que el juicio político lo pida la familia Dupuy? Y a lo mejor nos vemos obligados a eso. Si les interesa la protección integral de los niños y las niñas, trabajen en consecuencia.

Lucio Dupuy murió el 26 de noviembre de 2021 a causa de los golpes y malostratos en el hogar.

El Ministerio Público Fiscal acusó a Magdalena Espósito Valenti de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal vía anal con un objeto (constitutivo de un acto análogo al acceso carnal); agravado por haber sido cometido por la ascendiente (progenitora), con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años; todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía (artículos 119, primero, segundo y tercer párrafo e incisos b, d y f del cuarto párrafo y artículo 79 en relación con el 80 inciso 1°, primer supuesto, e inciso 2° primer y segundo supuesto). La fiscalía efectuó un recorte jurídico con respecto al encuadre legal fijado en el alegato de apertura, al dejar de lado el abuso sexual vía oral.

A Abigaíl Páez le imputó abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal vía anal con un objeto (constitutivo de un acto análogo al acceso carnal); agravado por haber sido cometido por la guardadora, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años; todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía (artículos 119, primero, segundo y tercer párrafo e incisos b, d y f del cuarto párrafo y artículo 79 en relación con el 80 inciso 2° primer y segundo supuesto). En este caso también se dejó afuera el abuso sexual vía oral.

